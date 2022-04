Rekao sam mu "Od**bi!" Bio si mi idol, sad si niko i ništa: Rat fudbalera Ukrajine, jedan više ne postoji u domovini!

Jarmolenko ne krije da mu je Timoščuk bio idol, ali više to nije...

Vojna invazija Rusije dovela je do mnogih podjela u društvu, pa čak i u Ukrajini. Nisu svi stali u odbranu svoje domovine, ima i onih koji su odobravali ili ćutali na ovu temu, tako da je recimo nekadašnji kapiten državnog tima Anatolij Timoščuk obrisan iz istorije tamošnjeg fudbala.

Timoščuk je radio u ruskom Zenitu, nije progovorio na temu rata i nije mu palo na pamet da ode iz Sankt Peterburga, a zbog toga je razljutio brojne svoje bivše saigrače, ljude kojima je bio idol...

Jedan od njih je i Andrej Jarmolenko. Njih dvojica su sedam godina igrali zajedno u reprezentaciji Ukrajine, a fudbaler Vest Hema je teško podnio rat pošto je svoju porodicu poslao u domovinu samo dan prije nego što će početi vojna invazija, zbog čega i dalje duboko žali.

Jarmolenko je u suzama proveo mnoge dane od februara, a kada je vidio šta je učinio Timoščuk, osjetio je veliki bijes i odlučio na kraju da mu se javi i suoči sa njim.

"Pitao sam ga kako spava noću... Samo mi je rekao 'ja ne spavam'", ispričao je Jarmolenko za "Dejli Mejl".

"Potom me je pozvao. Rekao sam mu da je oduvijek bio moj idol, a da je sada niko i ništa. Rekao mi je da od**bem, poručio sam i ja njemu da od**be i to je bilo to. Više se nismo čuli", dodao je vezni fudbaler Vest Hema za koga je sada Timoščuk "mrtav čovek".

Nije jedini koji se zgrozio potezom Timoščuka, na sličan način reagovale su i druge zvezde ukrajinske reprezentacije. Bijesan je bio i Ruslan Malinovski, ništa manje ni Oleksandar Zinčenko...

