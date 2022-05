Za razliku od Sitija, mi smo "završili" Real Madrid! Pep Gvardiola nije znao kako, Ćavi jeste

On je najubjedljivije pobijedio Real Madrid ove sezone.

Izvor: Youtube/FC Barcelona

Dok cijeli sijet priča o utakmici Real Madrida i Mančester sitija treneru Barselone Ćaviju sigurno su danima pomiješane emocije. Sa jedne strane, on je "kraljevski klub" razbio ranije ove sezone u Madridu, 4:0, a sa druge strane Pep Gvardiola je njegov prijatelj i vjerovatno je navijao za Mančester siti.

Zbog nevjerovatnog fudbala na "Bernabeuu", Ćavi je bio neizbježno upitan za taj meč u najavi susreta svog tima i Betisa, u nedjelju od 21 časa.

"Pričamo o naših 0:4 u Madridu i naravno da ovaj rezultat daje značaj tom uspjehu i kaže da smo bili bolji od Pari Sen Žermena, Čelsija ili Mančester sitija. I šalje još jednu poruku - onaj ko najviše zasluži pobjedu nije uvijek onaj koji pobijedi", rekao je on.

Karlo Anćeloti izveo je na tu utakmicu ekipu bez Karima Benzeme i sa Lukom Modrićem na neuobičajeno poziciji, u napadu. Barsa je sve to iskoristila, kaznila i deklasirala novog šampiona Španije.

"Cijenili smo tih 4:0 i u tim momentima, kao i sada. Ali to nam nije donijelo nijednu titulu. Mislim da je razlika to što smo mi iskoristili priliku da dovršimo taj meč, čim nam se ukazala. Istorija kaže da ako Realu 'oprostite' neki gol na 2:0 ili na 3:0, oni se vraćaju u meč. Zbog svega toga, naravno da nam znači ta pobjeda, a pogotovo zbog načina na koji smo pobijedili. To nam je pokazatelj kako bi trebalo da se takmičimo".

Da li je cilj Barselone da se sljedeće sezone nađe bar u polufinalu Lige šampiona?

"Ne možemo da razmišljamo o budućim ciljevima. Sada moramo da se plasiramo u Ligu šampiona, a onda će doći na red pojačanja i finansijski planovi i onda ćemo sve da vidimo i da postavimo ciljeve".