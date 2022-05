Uz minimalan rizik zaradi mnogo više: Nova igra samo za prave kladioničarske eksperte

Kladionica Meridian je prva u regionu koja je u svoju ponudu uvrstila igru TRODUPLA OPKLADA pomoću koje uz minimalan rizik možete doći do mnogo veće zarade. Pored ishoda meča, na istom tipu možete kombinovati broj golova u oba poluvremena i tako dobiti veću kvotu.

Izvor: MONDO/meridianbet.ba

Ako i dalje nemate nalog, nema problema! Svega par minuta je neophodno da se registrujete, a svim novim igračima, kladionica Meridian potpuno besplatno i bez uslova daje 20 KM bonusa za klađenje i 10 KM kazino bonusa dobrodošlice.

Danas je na rasporedu nekolicina odličnih utakmica u ligama petice, a za vas smo spremili ekspertski tiket dana sačinjen upravo od parova sa troduplom opkladom.

LIVERPOOL – TOTTENHAM – 1&I 0-2&II 1-3 (kec, 0-2 gola u prvom i 1-3 gola u drugom poluvremenu)

Kvota: 2.10

Liverpool je uspio da eliminiše Villarreal nakon zaostatka od 2:0 u Španiji i sada će se posvetiti Premijer ligi gdje zaostaju jedan bod za Manchester Cityem koji bi mogao da upadne u krizu nakon šokantne eliminacije od Real Madrida. Tottenham će sigurno čvrsto ući u okršaj sa Liverpoolom, ali očekujemo da domaćin stigne do trijumfa. Teško da ćemo vidjeti neki spektakl u prvom poluvremenu i nije realno da padnu više od dva gola u njemu, dok u nastavku Liverpool mora postići bar jedan pogodak.

LAZIO – SAMPDORIA – 1&I 1+&II 1+ (kec, 1+ u prvom i 1+ u drugom poluvremenu)

Kvota: 2.10

Velikom pobjedom u gradskom derbiju prošlog vikenda, Sampdoria je faktički osigurala opstanak u Seriji A i može mirno privesti sezonu kraju. Lazio se bori za poziciju koja vodi u grupnu fazu Lige Evrope i biće motivisan da ostvari trijumf. Vjerujemo da će to učiniti, a da će na „Olimpicu“ biti viđen bar jedan pogodak u oba poluvremena.

CADIZ – ELCHE – 1&I 1+&II 0-3 (kec, 1+ u prvom i 0-3 u drugom poluvremenu)

Kvota: 2.60

U posljednjih nekoliko sedmica, Cadiz je napravio par velikih iznenađenja. Prvo su šokirali Barcelonu na „Nou Campu“ minimalnom pobjedom, da bi prošlog vikenda osvojili bod i na gostovanju kod Seville. Na taj način su se pobjegli iz opasne zone, ali sada će morati da slave na svom terenu protiv Elchea kako bi nastavili u tom smjeru. Cadiz bi mogao od početka da krene po trijumf, te vjerujemo da će u prvom poluvremenu biti viđen bar jedan pogodak, dok je teško zamislio da četiri gola mogu pasti u drugom dijelu igre.

Ukupna kvota: 11.47

Bonusi u Meridianu idu i do 200%! Za prvi depozit na Meridian nalog, dobijate bonus od 100% i 50 poklon spinova i to nije sve. Za drugu uplatu dobijate dodatnih 60% bonusa i 30 besplatnih spinova, ali ni to nije kraj. U paketu dobrodošlice vas čeka još jedan poklon, te za treću uplatu vam pripada dodatnih 40% bonusa i 20 poklon spinova.

Putem MERIDIAN DOPUNE, račun možete dopuniti na preko 900 uplatnih mjesta (kiosci, benziske pumpe, marketi...) u Bosni i Hercegovini, a uplate bez manipulativnih troškova možete izvršiti i preko kartice (VISA, Maestro, MasterCard), banke, pošte, SMS-a, Klikera i Xbona.

*kvote su podložne promjenama, ali samo kladionica Meridian u svakom trenutku ima najveće kvote na planeti