Omladinski Kup Bosne i Hercegovine za sezonu pripao je fudbalerima Sarajeva. "Bordo" tim je slavio nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca!

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Uvertira večerašnjem Kupu BiH za seniore, bila je finalna utakmica Kupa BiH za juniore između U-19 tima Borca i njihovih vršnjaka iz Sarajeva koja je odigrana u Trening centru FS BiH u Zenici. Fudbaleri Sarajeva su nakon boljeg izvođenja savladali Banjalučane i podigli pehar ovog takmičenja.

SARAJEVO - BORAC 1:1 (0:0) - nakon penala 5:3

/Bijelonja 13 - Vuković 59 pen, penali: Tabaković, Jovašević, Bijelonja, Ališah - Grbić, Kulašin/

Vidi opis Sarajevo osvojilo Omladinski Kup BiH: Banjalučani "pali" u penal seriji! (FOTO) (VIDEO) Borac Sarajevo junior Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 1 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 2 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 3 / 29 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 4 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 5 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 6 / 29 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 7 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 8 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 9 / 29 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 10 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 11 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 12 / 29 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 13 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 14 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 15 / 29 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 16 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 17 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 18 / 29 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 19 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 20 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 21 / 29 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 22 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 23 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 24 / 29 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 25 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 26 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 27 / 29 AD Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 28 / 29 Izvor: MONDO/Dragan Šutvić Br. slika: 29 29 / 29

Nije dobro počelo za ekipu Borca, nakon samo 13 minuta igre bilo je 1:0 za Sarajlije. Nakon gužve u šesnaestercu lopta je došla do Bijelonje koji je pogodio za vođstvo svoje ekipe. Uslijedio je mirniji period igre da bi Borac nakon toga u nekoliko navrata zaprijetio golu "bordo" tima, ali do poluvremena nije došlo do promjene rezultata.

Otvaranje drugog poluvremena donijelo je bolju igru Borca, a nagrada je stigla u 58. minutu kada je glavni arbitar opravdano pokazao na bijelu tačku. Siguran "sa kreča" bio je David Vuković - 1:1.

David Vuković sa 11 metara donosi izjednačenje Borcu protiv Sarajeva!pic.twitter.com/7ugPHf0B6M — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)May 19, 2022

Do kraja su obje ekipe igrale dosta opreznije te je regularni dio završen rezultatom 1:1. S obzirom da se ne igraju produžeci, pristupilo se izvođenju penala. U prve dvije serije sva četiri igrača su bila precizna. Za Sarajevo su pogađali Tabaković, Jovašević dok su za Borac bili precizni Grbić i Kulašin. Treće seriju otvara Bijelonja golom za Sarajevo dok je udarac Popare odbranio golman "bordo" tima Muhamed Šahinović. Posljednji penal za Sarajlije pogodio je Ališah, a Vukovićev udarac ponovo je zaustavio Šahinović za veliko slavlje Sarajeva.

Promašaj Vukovića i veliko slavlje juniora Sarajeva! "Bordo" tim je osvajač Omladinskog Kupa BiHpic.twitter.com/gvH0KFyshD — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)May 19, 2022

Više detalja klikom na "RAZVOJ DOGAĐAJA".