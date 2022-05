Mečevi odluke za Borčeve omladince! "Borba za duplu krunu je potvrda kvaliteta ove generacije"!

Juniori Borca u nedjelju igraju derbi protiv Zrinjskog, a pobjedom bi napravili novi korak ka šampionskoj tituli.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Nikad zanimljivija juniorska Premijer liga BIH dobiće rasplet u naredna tri kola, a za titulu prvaka bore se Sarajevo, Zrinjski i Borac, a nešto manje šanse ima i Sloboda Tuzla.

Omladinci Borca u nedjelju od 16 časova igraju derbi protiv Zrinjskog, a pobjedom protiv mostarskog kluba izdvojili bi se na liderskoj poziciji sa tri boda više od Sarajeva i pet od Zrinjskog.

Crveno-plavi ovaj meč dočekuju sa mnogo optimizma jer su u seriji od sedam prvenstvenih pobjeda.

"Ovo je jako potentna generacija koja je svojim kvalitetom i enornmnim zalaganjem i utakmicama i treninzima došla do situacije da u posljednja tri kola može da postane šampion BIH. Potvrda kvaliteta je i finale Kupa BIH koje sljedećeg četvrtka igramo u Zenici. Uz igrače istakao bi stručni štab sa Rankom Stanarevićem i Radovanom Gajićem, koordinatora Igora Jankovića i upravu koja nam je omogućila svu moguću logistiku. Sve to kad spojimo imamo sada situaciju koja je normalna a tro je da je Borac respektabilan klub, a to dokazuju i rezultati", rekao je trener juniora Borca, Zoran Dragišić.

On ističe da vjeruje u svoju ekipu i ne bježi od uloge favorita. Naprotiv!

"Zrinjski je respektabilna ekipa, na kraju polusezone bježali su nam četiri boda, tokom sezone i devet, ali su kiksali par puta, a mi ušli u seriju do sedam pobjeda i moja ekipa je apsolutni favorit u nedjelju. Daćemo sve da ih pobijedimo i da ih preteknemo. Nije tu Zrinjski samo u igri, tu je i Sarajevo koje ima veliki broj reprezentativaca i mislim da će prvenstvo BIH nikada nije bilo zanimljivije nego ove godine. Nadam se da imamo kvaliteta, znanja i svega i da ćemo prvi presjeći vrpcu", rekao je Dragišić.

Stručni štab prve ekipe Borca stavio je na raspolaganje Dragišiću sve igrače koji imaju pravo da nastupaju za juniore. Isto je i sa juniorima Sarajeva, što dovoljno govori o tome koliko klubovima znači dobar rezultat njihovih juniorskih selekcija i eventualni plasman u Omladinsku Ligu šampiona. "Nema boljeg izloga za jednu školu fudbalsku i Borčevu i svaku drugu od Lige šampiona. Za nas, za grad, RS i BH to bi bio jedan veliki događaj da Borac izađe u Omladinsku Ligu šampiona", rekao je Dragišić.

Borčevi omladinci imaju težak raspored do kraja – Zrinjski, zatim Široki i Sarajevo.

"Tu su nam dva konkurenta za titulu i Široki koji se bori za opstanak. Samim ulaskom u ovaj pobjednički niz mi idemo od utakmice do utakmice i ne razmišljamo mnogo unaprijed. Ali sigurno da je raspored težak, međutim, prvak se postaje tako što pobjeđuješ teške protivnike. Olakšavajuća okolnost je to što utakmice protiv direktnih konkurenata igramo kod kuće, naš teren je svakako prednost, a o Širokom ćemo razmišljati kada ta utakmica dođe na red", poručio je Dragišić i još jednom ponovio da će biti teško, ali da vjeruje u pobjedu.

"Svaki derbi je specifičan, ako smo Zrinjski dobili 3:1 u Kupu BIH ne znači da će sad biti lako. Svjesni smo težine utakmice, kvaliteta protivnika, vjerujemo u sebe, dobili smo dodatnu sigurnost nakon ovih pobjeda i to je plus više".

Kapiten juniorske ekipe Filip Račić pozvao je navijače da podrže ekipu.

"U nedjelju nas očekuje teška derbi utakmica. Ona nam je veoma bitna zbog naših ciljeva, a to su osvajanje prvenstva i kupa. Pozivam navijače da nas podrže, jer to nam daje vjetar u leđa. Imamo niz od osam pobjeda, atmosfera je odlična, naporno treniramo i daćemo sve od sebe da budemo prvaci".



Mladi fudbaler Borca David Vuković poručio je da je osim osvajanja duple krune dodatni motiv za njega i njegove saigrače prilika da igraju Omladinsku Ligu šampiona.

"Naš cilj je jasan. Imamo tri utakmice do kraja i moramo da osvojimo devet bodova. Čeka nas teška utakmica sa ekipom Zrinjskog koja ima ddobre pojedince i daćemo sve od sebe. Igranje u Omladinskoj Ligi šampiona predstavlja veliki motiv, rijetko ko sa naših prostora ima priliku da igra takvo takmičenje . na nama je da damo svoj maksimum, a to nam je dodatni motiv da se trudimo i da pobjeđujemo", rekao je Vuković.

Utakmica juniorskih ekipa Borca i Zrinjskog igra se u nedjelju od 16 časova na pomoćnom terenu Gradskog stadiona u Banjaluci.