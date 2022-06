Partizanova zamjena temelja - tri štopera pred odlaskom, a ko dolazi?

Pred Partizanom je kompleksan prelazni rok, posebno kada sve ide ka tome da će trojica centralnih defanzivaca napustiti klub i da će odbrana morati da dobije neko novo ruho. Prostora za grešku nema, jer borba za titulu naredne sezone je i borba za mjesto u Ligi šampiona.

Izvor: MN PRESS

Stigao je Ilija Stolica na mjesto trenera Partizana tačno mjesec dana prije početka nove sezone. Istorijske, jer će borba za titulu u Superligi biti i borba za direktno mjesto u grupnoj fazi Lige šampiona na jesen 2023. godine.

Ali sve u Humskoj čeka mnogo posla - nakon odlaska Aleksandra Stanojevića, crno-bijelima se smiješi "zamjena temelja". Partizan bi ovog leta lako mogao da ostane bez trojice od četiri štopera i trka s vremenom već sada može da počne. Kako će izgledati novo ruho najbolje odbrane Superlige iz protekle sezone?

Partizan je prošle sezone izgubio tek jednu od 37 superligaških utakmica i primio samo 13 golova (po jedan na 256 minuta igre). Defanziva je bila "kičma" pohoda na titulu koja je izostala uprkos 98 osvojenih bodova.

Ali sada u Humskoj moraju da krenu ispočetka. Dobar parametar za sve ono što očekuje Partizan i Iliju Stolicu naredne sezone mogao bi da bude odgovor na pitanje sa kakvom će defanzivnom linijom crno-bijeli dočekati evropske kvalifikacije u avgustu, ali i raniji početak Superlige?

DVOJICA ŠTOPERA ODLAZE, TREĆI JE NA PRODAJU?

Nemanja Miletić i Igor Vujačić na meču protiv Crvene zvezde

Izvor: MN PRESS

Partizan je u protekloj sezoni imao četiri standardna štopera, od kojih bi samo Siniša Saničanin mogao da ostane u klubu tokom čitave naredne sezone. Prvi čiji se odlazak očekuje je Bojan Ostojić.

Prekaljeni defanzivac je već napunio 38 godina i nekoliko puta je već odlagao odlazak u penziju. Sada se očekuje da konačno stavi tačku na igračku karijeru, pošto u Humskoj planiraju Ostojića da počne da radi sa talentima u Teleoptiku i pruži doprinos u stvaranju nekih novih talentovanih defanzivaca.

Igor Vujačić je bio najbolji defanzivac Partizana prošle sezone i sada bi mogao da bude prodan. Reprezentativac Crne Gore je prošle godine dobijao ponude iz Francuske i Rusije koje je klub odbio i sada je Partizan spreman da ga proda. Bio bi to njihov način i da zarade, ali i da se oduže Vujačiću na ostanku u klubu i važnom doprinosu koji je dao u prethodnih 12 mjeseci.

I to nas dovodi do Nemanje Miletića. Ovaj 31-godišnji štoper bi takođe mogao da napusti klub i to kao slobodan igrač. To je pomalo i iznenađenje. Crno-bijeli su mu nedavno ponudili novi ugovor, do ljeta 2023. godine, i očekivalo se da će Miletić ostati u Humskoj.

Ipak, Miletić je sada sve bliži odluci da pronađe novu sredinu. Od 1. jula će biti slobodan igrač i to će biti možda i posljednja njegova prilika za neki unosniji inostrani angažman. Partizan ga u tome ne bi sprečavao, ali to onda crno-bijelima donosi neke nove glavobolje...

PARTIZAN OPET ČEKA MARKOVIĆA, ALI TO NIJE DOVOLJNO

Izvor: MN PRESS

Jedno od štoperskih mjesta bi mogao da popuni Svetozar Marković, svojim drugim povratkom među crno-bijele. Njegova situacija je kompleksna. Defanzivac je tužio Olimpijakos za mobing i zatražio raskid ugovora sa grčkim velikanom, nakon što su dvije strane "zaratile" oko Markovićevog odbijanja velikog transfera.

Zimus je Partizan pokušao da dovede Markovića, nisu želeli da za njega plate 500.000 evra, a ukoliko fudbaler dobije tužbu protiv kluba, on bi se u Humsku vratio kao slobodan igrač.

Marković je u Olimpijakosu bio daleko van prvog tima, klub ga je tjerao da trenira sam u ranim jutarnjim časovima, što 22-godišnjak više nije ni mogao ni želio da trpi. Još uvijek nije poznato kada bi taj spor mogao da bude riješen, ali u Partizanu su spremni da čekaju.

Ipak, koliko god Marković bio poznato rješenje koje bi crno-bijelima značilo, dovođenje jednog štopera ni izbliza nije dovoljno ukoliko trojica igrača napuste Humsku.

KOGA ĆE PARTIZAN JURITI OVOG LJETA?

Lazar Ćirković u dresu Partizana protiv Totenhema

Izvor: MN PRESS

Pričali su Ilija Stolica i sportski direktor Ivica Iliev prije nekoliko dana da su tokom pregovora mnogo vremena proveli u razgovorima o novim pojačanjima. I štoperi su zasigurno bili jedna od važnijih tema. Ali kime bi Partizan mogao da ojača taj "temelj" svog tima? Ako znamo da crno-bijeli nisu baš radi, a ni u mogućnosti, da mnogo novca troše na transfere, ponovo bi trebalo očekivati neke jeftinije solucije.

Među domaćim igračima kojima ovog ljeta ističu ugovori, nameću se imena Lazara Rosića, Lazara Ćirkovića, a potencijalno čak i Vladimira Golemića. Rosić (28), bivši igrač Vojvodine, jeste bio standardan u portugalskom Moreirenseu, ali do sada još uvijek nema informacija o njegovom produžetku saradnje s tim klubom.

Vladimir Golemić postiže gol za Krotone protiv Intera

Izvor: Profimedia

Lazar Ćirković (29) se savršeno uklopio u Partizanovu transfer politiku iz prethodnih sezona, pošto je bivši igrač za kojeg ne bi morali da izdvajaju novac na obeštećenje. Nišlija koji je crno-bijele napustio prije četiri i po godine ovog ljeta završava ugovor sa mađarskom Kišvardom, gdje je prošle sezone bio standardan u prvoj postavi.

Vladimir Golemić (30) je drugi dio prošle sezone proveo u italijanskom Krotoneu, ali im nije pomogao da opstanu u Seriji B. Zato je teško očekivati da će iskoristiti opciju za produžetak saradnje na još godinu dana, pa ko zna, možda crno-bijeli mogu da u razmatranje uzmu i nekadašnjeg igrača Mladosti iz Lučana.

Naravno, Stolica će tokom ljetnih priprema motriti i na izdanke iz Partizanove škole, poput Mateje Đorđevića i Luke Subotića. Ovi momci rođeni 2003. godine su i prošlog leta bili na pripremama, a imajući u vidu situaciju koja se Partizanu sprema, možda naredna sezona nekome od njih iznjedri i mjesto u prvom timu.