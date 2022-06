Drakonska kazna! Novi Pazar bez publike do oktobra: FSS reagovao, klub se oglasio - "Zaslužili smo, naši nas mrze!"

Incidenti na meču Novog Pazara i IMT-a znače da će superligaš naredne sezone pred praznim tribinama ugostiti i Crvenu zvezdu i Partizan.

Izvor: YouTube/Screenshot/Super liga Srbije

Drakonska kazna za Novi Pazar! Stadion ovog kluba biće zatvoren za publiku do sredine oktobra, a sve zbog nedavnih dešavanja u baražu za popunu domaćeg šampionata!

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije suspendovala je Pazarce i u prvih šest utakmica na domaćem terenu naredne sezone igraće pred praznim tribinama, javlja "Sportklub"!

Kako se navodi, Novi Pazar će u prvih šest mečeva u Superligi u sezoni 2022/23 morati da igra pred praznim tribinama, uključujući tu i mečeve protiv Crvene zvezde i Partizana!

Štaviše, Pazarci će podršku publike prvi put imati tek u 15. kolu koje je zakazano za vikend 15. oktobra. Sve to zbog dešavanja na nedavnoj utakmici Novi Pazar - IMT. Bio je to revanš susret plej-ofa za mjesto u Superligi, u kojem je IMT slavio 2:0. Novobeograđanima to nije bilo dovoljno za istorijski uspjeh, pošto je Novi Pazar prošao dalje zbog pravila gola u gostima.

Međutim, taj meč ostao je u sjenci incidenata na tribinama. Kako piše "Sportklub", delegat Dragan Todorović je u izvještaju naveo da je na teren ubačeno nekoliko petardi, ali posebno otežavajuća okolnost domaćem klubu bili su rasistički povici sa terena, ponovljeni nekoliko puta, tokom prvog i drugog poluvremena.

Zbog svega toga, i FK Novi Pazar se na svojoj Fejsbuk stranici oglasio saopštenjem kao odgovor na ovu kaznu.

"FK Novi Pazar neće se žaliti na odluku Disciplinske komisije FSS na kaznu od šest utakmica igranja na svom igralištu bez prisustva publike. Kazna je očekivana i zaslužena, mada je prestroga. Ono što se događalo na utakmici baraža sa IMT-om ne služi na čast ni klubu, pa ni gradu u cjelini. Svaki iskreni ljubitelj fudbala i vjerni navijač Novog Pazara je osudio ponašanje grupa i pojedinaca sa zapadne tribine koji su, sada je to jasno, namjerno izazvali ove incidente, da bi klub bio kažnjen."

"Ti ljudi mrze klub iz njima znanih razloga i dolaze na stadion samo da svoju frustraciju javno demonstriraju. Od novopazarske policije i tužilaštva tražimo da se oni identifikuju i primjereno kazne. Ukoliko se to ne dogodi, od ove sezone FK Novi Pazar će organizovati vlastitu redarsku službu koja će biti smještena na zapadnoj tribini i koja će automaski izbacivati sa stadiona sve one koji izazivaju ovakve incidente. Od ovakvih kazni klub je pretrpio ogromnu finansijsku i sportsku štetu i nećemo više dozvoliti manjoj grupi huligana da ugrožava funkcionisanje kluba i uskraćuje mogućnost armiji časnih navijača da bodre svoj tim."

"Naše navijačke grupe, Torcida i Ekstremi su pokazali kako se voli i navija za Plave, za razliku od ovih mrzitelja kluba koji vjerovatno sada likuju zbog ovako visoke kazne", navodi se u saopštenju FK Novi Pazar.

Novi Pazar će tako igrati bez prisustva domaće publike na mečevima protiv Čukaričkog, Napretka, Mladosti GAT, Mladosti iz Lučana, kao i već pomenutih "vječitih" rivala.