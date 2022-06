"Sad je pravo vrijeme da odstupim sa funkcije!" Čeh ponovo napušta Čelsi!

Petr Čeh više neće obavljati ulogu tehničkog savjetnika "plavaca".

Čelsi ove godine doživljava velike promjene.

Nakon skoro dvije decenije, došao je kraj vladavine ruskog oligarha Romaba Abramoviča koji je, pod pritistkom zbog rusko-ukrajinskog rata, napustio klub.

Upravljanje klubom preuzeo je američki milijarder Tod Boeli, dok u isto vrijeme u Čelsiju više neće biti nekadašnji golman "plavaca" Petr Čeh, koji je u protekle tri godine obavljao funkciju tehničkog savjetnika!

Čeh je dres Čelsija nosio od 2004. do 2015. godine i za to vrijeme uknjižio 333 utakmice, te za to vrijeme sa klubom osvojio 15 trofeja.

Na "Stamford bridž" se vratio prije tri godine u ulozi rukovodioca, ali sada je došlo vrijeme za novi rastanak, što je potvrdio i sam klub.

Petr Cech, Technical and Performance Advisor, will leave his role effective 30 June. — Chelsea FC (@ChelseaFC)June 27, 2022

"Bila je privilegija obavljati ulogu tehničkog savjetnika u Čelsiju tokom protekle tri godine. U klub je stiglo novo rukovodstvo i mislim da je sada pravo vrijeme da odstupim sa funkcije Veoma sam zadovoljan što je u klub u dobroj poziciji uz nove vlasnike i siguran sam da će biti uspješan kako na terenu, tako i van njega", poručio je proslavljeni češki reprezentativac, kojem radni odnos u klubu prestaje posljednjeg dana juna.

