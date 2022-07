Vojvodić se vraća u Prvu ligu RS – najstariji klub u BIH uvodi u Premijer ligu!

Darko Vojvodić preuzima Slobodu Novi Grad!

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Sloboda Novi Grad protekle sezone posustala je u posljednjem koli i nije uspjela da se domogne Premijer lige BIH, ali ne odustaje od ovog cilja.

To potvrđuje i dovođenje novog trenera koji je poznat kao stručnjak za uvođenje ekipa u viši rang.

Darko Vojvodić je novi trener Slobode Novi Grad, potvrđeno je MONDU.

Nekadašnji trener banjalučkog Borca dogovorio je sve sa Slobodom i u nedjelju će biti zvanično predstavljen kao novi šet stručnog štaba kluba iz Novog Grada.

"Zbog svojih privatnih obaveza morao sam da odustanem od krupnijih planova kada je moj trenerski posao u pitanju, ali sada mogu ponovo da se posvetim tome. Sloboda je ambiciozan klub i vjerujem da ćemo donijeti Premijer ligu BIH u Novi Grad, što po uslovima i načinu organizacije kluba u zadnjih par godina Sloboda i zaslužuje", rekao je za MONDO Vojvodić koji vjeruje da neće imati problema da se uklopi u novu sredinu, Prvu ligu RS svakako izuzetno dobro poznaje.

"Trenerski posao je takav da se uvijek moraš prilagodiš. Ali vidio sam da su uslovi u Slobodi odlični i vjerujem da ćemo imati uspjeha", poručio je Vojvodić.

Predsjednik Slobode Mladen Bosančić rekao je da se klub na lijep način rastao sa prošlim trenerom Duškom Vraneševićem koji je napravio veliki posao i da je potraga za novim šefom stručnog štaba završena izuzetno uspješno.

"Dvije i po godine Vranešević je radio i poslije dvije godine ganjanja PLBIH malo smo se svi i zasitili i čovjek je tražio da se malo odmori. Mi smo to prihvatili i krenuli u potragu za novim trenerom. Ambicije kluba su iste i želimo da se fokusiramo na to da u novoj proširenoj ligi pokušamo da se pojačamo i organizaciono i igrački i stručno. Mislim da smo pogodili sa trenerom, Vojvodić i ja smo dva ista karaktera i mislim da su on i Sloboda dobitna kombinacija. Vojvodić ima iskustvo uvođenja ekipa u viši rang, nama to treba. On je sigurno veliki čovjek i veliki trener i drago mi je da će Sloboda koja je njajstariji klub u BIH nastaviti da igra prepoznatiljivo. Već ima i igračkih pojačanja, tim će se rekonstruisati i po njegovoj želji, biće to dobitna kombinacija", poručio je Bosančić.

Prošle sezone Sloboda je propustila veliku priliku da uđe u najviši rang, ali Bosančić ističe da se od toga nije odustalo.

"Ambicije kluba ostaju iste, u ove dvije godine pokazali smo da smo klub koji je najviše napredovao u Prvoj ligi RS. Prošle godine smo imali najkvalitetniji tim, bio je to mladi tim sa 9 igrača do 21 godine i posljednje kolo nam se omaklo zbog neiskustva i izgubili smo. Sada smo za godinu dana pametniji, znamo šta nam fali, to ćemo nadoknaditi i idemo dalje, oslanjaćemo se samo na sebe. Duga je sezona, biće proširena i teška liga, ali radujem se takmičenju", rekao je Bosančić.