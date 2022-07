Sjajno! Milan pokazao novi dres - kao devedesetih! Sve podsjeća na zlatno doba "rosonera", a tu je i Zlatan Ibrahimović!

Novi dizajn izgleda odlično!

Milan, šampion italije, predstavio je novu prvu garnituru dresova na dan okupljanja ekipe u "Milanelu" za start priprema. Proizvođač je "Puma", a dres neizbježno podsjeća na opremu koju je velikan sa "San Sira" nosio i krajem devedesetih i početkom 21. vijeka.

Tu su široke crvene i crne pruge, a tu će biti i znak koji nosi prvak Italije.

Zanimljivo je da je i Zlatan Ibrahimović među igračima koji su obukli novi dres na reklami, čime je nagoviješteno da bi mogao da ostane među "rosonerima" i sljedeće sezone.

"Znate šta mislim o njemu. Nadam se da ćemo moći da radimo zajedno još dugo", rekao je trener Stefano Pioli upitan za povrijeđenog Šveđanina.

Ibrahimović je nakon šampionske sezone morao na operaciju koljena i prema trenutnim prognozama neće igrati sve do zime. Kao okvirni datum njegovog oporavka pominje se 15. januar, do kada će "rosoneri" odigrati kompletnu grupnu fazu Lige šampiona, koja je na programu od 6. septembra do 2. novembra.

Sa druge strane, Ibrahimoviću će dugačka pauza zbog Svjetskog prvenstva dobro doći da sa saigračima uđe u ritam tokom jesenjih priprema i kontrolnih utakmica koje će neizbježno igrati svi timovi.