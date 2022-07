Taksista vratio novčanik golmanu i dobio samo dres: Pobjesnio je i ispričao sve medijima, a onda se javio Lotar Mateus

Lotar Mateus se uključio u čitavu sagu oko novčanika Manuela Nojera.

Izvor: Instagram/lotharmatthaus10/ManuelNeuer/Screenshot

Nemački golman Manuel Nojer došao je u centar pažnje javnosti pošto je taksista, koji je pronašao njegov novčanik, ispričao medijima da je ostao u šoku zbog mizerne nagrade za dobro djelo.

Nojer je taksisti Haziru poklonio "samo" potpisani dres, iako mu je on na noge donio novčanik sa karticama i ličnim dokumentima, a već nekoliko dana cijela Nemačka bruji o tome kako je legendarni golman škrtica. To je stiglo i do čuvenog Lotara Mateusa koji je odlučio da se uključi u čitavu priču...

Njemački list "Bild" prenosi da je Mateus, inače nekada i srpski zet, odlučio da ponudi hiljadu evra taksisti Haziru za dres koji mu je poklonio Manuel Nojer.

Tako bi "pošteni pronalazač" dobio mnogo veću nagradu i mogao bi da kupi dresove i svojoj djeci. U međuvremenu, Mateus ne bi zadržao dres, nego bi ga stavio na humanitarnu aukciju i sav prihod bi išao za pomoć nezbrinutoj djeci, čime bi na kraju svi bili na dobitku.

"Znam kako je kad izgubiš novčanik. Mnogo je posla kasnije, mnogo birokratije. Nove kartice, dokumenti. Svaka mu čast što je spasio Manuela većih nevolja", rekao je Lotas Mateus za "Bild".

Vidjećemo samo kako će se ovaj potez dopasti Nojeru jer je sve vrijeme ćutao i odbija da "ispravi nepravdu", a sada će to učiniti neko drugi za njega. Djeluje da će zauvijek biti obilježen kao škrtica ako se u međuvremenu ne javi taksisti i ponudi mu više novca da "okonča" ovu sagu.