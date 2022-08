Istorijski dan za Fudbalski savez RS! Potpisani su ugovori - kreće izgradnja devet terena sa vještačkom travom!

15. avgust 2022. godine jedan je od najznačajnijih u novijoj istoriji FS RS.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Petnaesti avgust 2022. godine istorijski je dan za Fudbalski savez Republike Srpske!

Ovog ponedjeljka, u Banjaluci je upriličeno potpisivanje ugovora ispred predstavnika FS RS sa jedne i osam lokalnih zajednica sa druge strane sa ciljem poboljšana infrastrukture u ovim sredinama, odnosno građenjem terena sa vještačkom travom.

Ugovore sa Fudbalskim savezom Republike Srpske potpisali su gradonačelnici Doboja (Boris Jerinić), Prijedora (Slobodan Javor), Trebinja (Mirko Ćurić) i Zvornika (Zoran Stevanović) i Laktaša (Miroslav Bojić), načelnici opština Foča (Milan Vukadinović), Nevesinje (Milenko Avdalović), Pale (Darko Ljubojević), te predstavnik PFS Banjaluka Darko Ljubojević.

"Drago mi je da smo danas okončali proceduru za izbor devet sredina gdje ćemo raditi terene sa vještačkom travom. Posebnu zahvalnost duugujemo svim načelnicima i gradonačelnicima, opštinama i lokalnim zajednicama, te predsjednicima područnih saveza bez koji ovo ne bi bilo moguće. Drago mi je da smo u godini jubileja, kada FS RS proslavlja 30 godina, uspjeli da počnemo sa jednim ovakvim projektom koji će sigurno u budućnosti donijeti puno dobrog za fudbal u Republici Srpskoj. Činjenica je da nećemo stati sa ovim, već ćemo nastaviti na ovome da radimo, ali je najvažnije bilo da počnemo ovaj projekat i to smo danas uspjeli", rekao je predsjednik FS RS Vico Zeljković na konferenciji za novinare.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Ugovore je potpisalo osam čelnika opština i gradova u Republici Srpskoj, dok je ispred Banjaluke, umjesto gradonačelnika Ddraška Stanivukovića, to učinio prvi čovjek Područnog fudbalskog saveza Darko Ljubojević.

"Iako nije moje da o tome pričam jer se držim isključivo fudbala, moram da kažem da ovo danas pokazuje jednu nesposobnost gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, koji nije našao za shodno da se prijavi na jedan ovakav projekat i da Banjaluka dobije jedan ovakav teren. Međutim, cijeneći Banjaluku i sve što taj grad znači u fudbalskom smislu, uspjeli smo da pronađemo drugi modus i preko PFS Banjaluka ćemo da uradimo taj teren", rekao je Zeljković.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Prvi čovjek Doboja Boris Jerinić istakao je zadovoljstvo što su ugovori potpisani u godini kada FS RS slavi tri decenije rada.

"Moram da istaknem da u ranijim godinama, kada se osvrnemo na rad Saveza, biio je poprilično jednosmjeran. Klubovi su radili za Savez, a sada je došlo do potpuno druge politike u Savezu, a to je da Savez radi za sve klubove u Republici Srpskoj. To pokazuje odnosom i pronalaskom sponzora za određene lige, smanjenjem kotizacija i svih troškova koji opterećuju klubove. Ovaj projekat je veliku za fudbal i Grad Doboj, pogotovo ako znamo da je infrastruktura potrebna kako bi privukli mlade prema sportu. Konkretno, ulaskom Sloge u Premijer ligu BiH, zainteresovanost mladih za fudbal kako u Doboju, tako i šire, zaista je porasla i svakako da će ovaj vještački teren omogućiti većem broju mladih da se opredijele da treniraju fudbal."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika, istakao je da će beneficije od ovog projekta, kada je Zvornik u pitanju, imati prigradske sredine.

"Grad Zvornik i sve sredine u Republici Srpskoj su godinama ulagale u sport, a Zvornik je poseban akcenat dao na izgradnju fudbalskih stadiona u seoskim sredinama. Ovo će dati jedan dodatni akcenat, vještačku podlogu ćemo staviti u jednu prigradsku sredinu, a moći će da je koriste i Drina, te nekoliko klubova koji gravitiraju prema toj strani", podvukao je Stevanović.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Prvi čovjek Trebinja Mirko Ćurić naglasio je da je ovo veliki dan za Trebinje, gdje se brojni mladi ljudi bave sportom.

Ovo je veliki dan za Trebinje i želio bih da se zahvalim FS RS na čelu sa predsjednikom Zeljkovićem koji je imao razumijevanja i prihvatio inicijativu. Ovo nije jedina podrška od kada je imenovan na ovu funkciju. U fazi smo izgradnje reflektora, a na oduševljenje svih nas želim da kažem da Trebinje po prvi put ima preko 2000 djece do 18 godina koji se bave sportom. To je veliki uspjeh svih nas zajedno i upravo zbog te djece moramo da nastavimo sa ovakvim projektima.

Uskoro opširnije...