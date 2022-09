Ronaldo ispao od Partizana, pa 20 godina čekao na Ligu Evrope: Bio je dijete i bljesnuo u Humskoj

Bio je oktobar 2002. godine kada je Kristijano Ronaldo posljednji put nastupio u drugom po snazi UEFA takmičenju, i to baš protiv Partizana u Beogradu.

Izvor: Profimedia/YouTube/krkipfc/Printscreen

Kristijano Ronaldo ove sezone uglavnom mečeve u Mančester junajtedu počinje na klupi, ali ovaj četvrtak biće drugačiji. Portugalac će biti u startnoj postavi "crvenih đavola" u prvom kolu grupne faze Lige Evrope protiv Real Sosijedada.

Posebno zanimljivo je da je to prva Ronaldova utakmica u drugom po snazi UEFA takmičenju poslije 20 godina i njegovog nastupa u Beogradu, protiv Partizana!

Ronaldo je u Premijer ligi počeo samo jedan od šest mečeva, nakon što je menadžer Erik ten Hag procijenio da još uvijek nije 100% spreman poslije propuštanja čitavih priprema. Ipak, sada bi u Ligi Evrope trebalo da dobije šansu od prvog minuta, ne bi li polako ulazio u pravi ritam.

Iako je Kristijano čitavo ljeto pokušavao da napusti "Old Traford" i pronađe sebi klub u kom će igrati u Ligi šampiona, on će morati da se navikne na Ligu Evrope. A posebno je interesantna činjenica da će to biti prvi put da igra u slabijem UEFA takmičenju još od 3. oktobra 2002. godine.

Bila je to utakmica Partizan - Sporting u okviru 1. kola tadašnjeg Kupa UEFA. Crno-bijeli su u prvom meču u Lisabonu slavili 3:1, da bi u revanšu uspjeli da prođu dalje poslije produžetaka, kada je rezultat bio 3:3. A na terenu u Humskoj bio je golobradi Ronaldo.

Portugalac je imao tek 17 godina, ušao je u igru u drugom poluvremenu i čak bio asistent kod drugog pogotka Sportinga, kada je Vitalij Kutuzov zatresao mrežu. Ipak, golovi Dejana Živkovića i Damira Čakara u drugom produžetku donijeli su Partizanu prolaz u drugo kolo Kupa UEFA.

Od tada su prošle cijele dvije decenije, a Ronaldo je uvijek i isključivo igrao u Ligi šampiona - što u dresu Mančester junajteda, što Real Madrida i Juventusa. Zato nije ni čudo da je rekorder Lige šampiona sa 183 nastupa. Sada će morati da počne da se navikava na utakmice četvrtkom...