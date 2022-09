Tiktoker proturio Ronaldinju loptu kroz noge: Htio da izblamira "kralja driblinga", a dobio neočekivanu reakciju!

Ronaldinjo je tokom igračkih dana bio poznat po ovakvim potezima, a izgleda da mu se ne dopada kada on bude "predmet" driblinga.

Izvor: Twitter/@goleadadazoeira/Printscreen

Na društvenim mrežama sve je više onih koji postaju popularni zbog svojih talenata, pa tako postoji i sve više ljudi koji uz pomoć fudbala dolaze do velikog broja fanova, iako nisu profesionalni fudbaleri. Jedan od njih je Ferjani Safi, koji ima veliki broj pratilaca na društvenoj mreži Tiktok zahvaljujući video snimcima koje objavljuje.

Ipak, ovaj posljednji izazvao je najviše pažnje, a sve zbog činjenice da je Safi odlučio da se našali sa legendarnim Ronaldinjom i proturi mu loptu između nogu. Ali teško da su očekivali reakciju Brazilca kakvu su dobili!

Safi je na jednom događaju presreo Ronaldinja i potpuno nespremnom uspio da mu loptu provuče između nogu, ali to se nekada najboljem fudbaleru svijeta nimalo nije dopalo. Umjesto prihvatanja šale, Ronaldinjo je odlučio da loptom istog trenutka napuca "tiktokera", koji je ostao u čudu.

Iako je čuveni "Dinjo" bio poznat kao jedan od najveselijih fudbalera koji je zasmijavao publiku svojim sjajnim potezima i uživanjem u fudbalu, ovog puta to nije bio slučaj. Odreagovao je nervozno i ljutito, pa je bi Ronaldinjo očito volio da on ostane poznat kao onaj koji je ovakve finte "prodavao" drugima. Pogledajte kako je to izgledalo:

Ronaldinho levou entre as pernas e ficou pistola kkkkkpic.twitter.com/9YzJucWm9x — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira)September 23, 2022

(MONDO)