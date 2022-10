Haos u Albaniji - Fudbaler isprovocirao cijeli stadion: Pobijedili u najvećem derbiju, pa "osvojili" teritoriju! (VIDEO)

Albanski fudbaler Albano Aleksi iskoristio je pobjedu u derbiju za nevjerovatnu provokaciju protivničkih navijača.

Izvor: YouTube/screenshot/Panorama Sport

Najveća utakmica albanskog fudbala donijela je mnogo uzbuđenja na terenu, kako tokom samog meča tako i nakon posljednjeg sudijskog zvižduka. Na stadionu "Air Albanija" Tirana je kao gost upisala pobjedu protiv Partizanija (2:0) i zakomplikovala situaciju na vrhu tabele, a njihov fudbaler Albano Aleksi napravio je haos na terenu.

Nakon što su fudbaleri Tirane stigli do pobjede on je otišao do navijača od kojih je uzeo ogromnu zastavu, a zatim je donio na centar terena. Tim potezom simbolično je označio da je teritorija osvojena, a to se uopšte nije dopalo njegovim rivalima. Nakon što je Aleksi sa zastavom stigao na centar igrališta, počelo je koškanje.

Fudbaleri domaćeg tima željeli su da mu otmu zastavu, a ubrzo su se u ove incidente uključili igrači obje ekipe, članovi stručnih štabova i obezbjeđenje koje je na kraju smirilo situaciju. Čini se da je u tim trenucima na terenu bilo i nekoliko navijača gostujućeg tima koji nisu pravili veće nerede na terenu. Pogledajte šta se dešavalo.

Nakon nekoliko sekundi na centru terena, fudbaleri Tirane se odnijeli zastavu ka svojim igračima, gdje su nastavili slavlje nakon velike pobjede. Veći incidenti su izbjegnuti, a pitanje je da li će u nekim narednim mečevima fanatici Partizanija pokušati da se revanširaju za ovakvu provokaciju velikog rivala. Ovo je cijeli incident:

Neredi nakon najvećeg derbija u Albaniji. Izvor: Youtube/Panorama Sport

Inače, ovom pobjedom Tirana je prišla na samo bod zaostatka za liderom tabele, pa će borba za šampionsku titulu biti izuzetno zanimljiva. Partizani je i dalje na čelu, ali mu čak tri tima prete sa samo jednim bodom manje. Pogledajte tabelu albanskog prvenstva:

