Partizanova istorijska noć u Evropi - pobjeda usred Njemačke: Sveta "odrao jarčeve", hrabri crno-bijeli su PRVI u grupi!

Jonas Hektor je pripretio, a Aleksandar Popović uspeva da odbrani udarac nemačkog reprezentativca. Ali do toga je došlo nakon što je Andrade driblao na oko 30 metara od gola i izgubio loptu, pa je ovo na kraju ipak dobro prošlo po crno-bele.

Mora malo da menja Gordan Petrić. Andrija Pavlović izlazi iz igre, a na terenu do kraja meča biće Aleksandar Lutovac. Očekivano, crno-beli sada ne moraju da igraju sa dva špica...

Maestralno se našao Menig, izborio se sa dvojicom igrača, potom je jednog od njih "zalomio" i stvorio sebi prostor na jaču desnu nogu. Gađao je u dalji ugao gola Kelna, ali Švebe uspeva da lepom paradom to odbrani! Uh, kako je ovo lako moglo da bude 0:2...

Kakva šansa za Partizan niotkuda! Dijabate je prošao, lopta je posle stigla do Uroševića, ovaj je odlično šutirao sa oko 10 metara iskosa, ali Švebe uspeva da nekako rukom odbije udarac iz blizine, a lopta se nakon toga odbija od stative i u korner!

Dic i Kajnc su kombinovali, a ovaj drugi na kraju pokušava da ugrozi Partizan udarcem sa distance, ali slabašnoj e to - lako brani Popović.

Huseinbašić je pokušao jednim nepreciznim udarcem sa ivice šesnaesterca. Nije bilo tako opasno, ali je problem što su igrači Partizana prelako dozvolili "jarčevima" da stignu do njihovog šesnaesterca.

Logično, rano vođstvo na teškom gostovanju dovelo je i do toga da Keln ima više lopte u nogama, a crno-beli pokušavaju da to sačuvaju.

21 : 07

5' - SPORIJI POČETAK ODGOVARA PARTIZANU

Ništa bitno nismo do sada videli i to je odlično za crno-bele. Kad se setimo da su protiv Slovacka primili dva gola u prvih 20 minuta, a protiv Nice kapitulirali već posle 90 sekundi, onda je i dobro što nema prilika do sada.