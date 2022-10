Da Partizan ispadne u Mitrovici, pa da pobijedi njih što su dobili Dortmund? Gordan Petrić: Ja sam već sve zaboravio!

Crno-bijeli su doputovali u Njemačku na gostovanje u Konferencijskoj ligi.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

FK Partizan u srijedu je doputovao u Keln, gdje će u četvrtak od 21 čas gostovati istoimenom klubu u 3. kolu Konferencijske lige. Crno-bijeli su stigli u Njemačku kao drugoplasirani sa dva osvojena boda u mečevima protiv Nice i Slovačka, dok je domaćin prvi sa četiri poena, a posljednjih nedjelju dana bili su veoma turbulentni za ekipu Gordana Petrića.

Crno-bijeli su prošle srijede šokantno ispali iz Kupa Srbije na gostovanju Radničkom u Sremskoj Mitrovici, a potom su u nedjelju rutinski pobijedili Vojvodinu u derbiju Superlige. Za to vrijeme, Keln je prošle subote ostvario veliki trijumf protiv Borusije Dortmund (3:2) i zato je šefu struke srpskog tima bilo postavljeno zanimljivo pitanje tim povodom.

Moglo bi da se dogodi da u nedjelju dana Sremska Mitrovica pobijedi Partizan, Partizan Keln, a Keln Borusiju Dortmund. Petrić je odgovorio:

"Bilo bi to lijepo. Sve što se desilo i u srijedu i nedjelju sam zaboravio, vjerujem da su i moji igrači to zaboravili, trebalo bi da se ponovo dokazuju, ali bilo bi to lijepo za analizu - kako smo u sedam dana ispali u Kupu, pa onda dobili tim koji je dobio Borusiju Dortmund, koji je veliki, koji ima dobru ekipu... Bilo bi to za analizu, ali za nas je to već zaboravljeno".

Uoči večernjeg treninga u srijedu, Petrić se kratko osvrnuo na ono što je njegov tim prošao prethodnih dana.

"Odigrali smo prije sedam dana čudnu utakmicu u Kupu, pa smo imali meč sa Vojvodinom. Smjenjuju se radosti i tuge. Prije sedam dana smo bili tužni zbog eliminacije iz Kupa, u nedjelju smo se radovali i rekao sam pred meč sa Vojvodinom da nam je to zamajac za seriju teških mečeva do novembra i volio bih da se sutra nastavi kao protiv Vojvodine. Igrači su se odmorili, svjesni su da im je ovo evropski izlog, da se dokažu na ovako teškim mečevima. Imamo malih problema jer nemamo dvojicu igrača po sredini terenu, Belića i Fejsu, pa ćemo morati da napravimo drugi balans, ali igrači su spremni i svjesni šta ih čeka. Igramo protiv ekipe koja je možda favorit u našoj grupi, koja je navikla na ovakve utakmice svake nedjelje - i mi smo navikli, ali mislim da su oni spremniji što se tiče ovakvih utakmica".

Trener crno-bijelih kratko je govorio i o sastavu domaćih:

"Keln spada u kategoriju kluba kao Partizan i svi igrači koji su tu zaslužuju da igraju u 11. To što će oni odmarati za sledeću utakmicu, tu problematiku imamo i mi u našem prvenstu. Na treneru je da izabere najboljih 10 koji će se suprotstaviti Partizanu. Ne može da mnogo mijenja, vidi se kako Keln igra, niti može da sa novim igračima promijeni koncepciju igre. Svi ti igrači koji budu igrali sigurno imaju kvalitet i to nas ne opterećuje".

