Bacaju sjenku na Partizan, ali ti oblaci će minuti! Milorad Vučelić: Ovdje je nastao fudbalski klub, pa svi ostali!

Predsednik Fudbalskog kluba Partizan se na rođendan sportskog društva dotakao i komplikovane situacije u sportskom društvu.

Izvor: YouTube/Partizan Beograd

JSD Partizan obilježava rođendan uz sukob dvije sukobljene strane unutar sportskog društva. Milorad Vučelić, predsjednik Fudbalskog kluba, je za taj klub legitimni predsjednik JSD Partizan, dok je Ostoja Mijailović, predsjednik Košarkaškog kluba Partizan, upisan u APR kao predsjednik sportskog društva nakon burne sjednice skupštine. Zato ovog utorka postoje dvije proslave klupskog rođendana, a prva je održana u prostorijama Fudbalskog kluba Partizan, na stadionu u Humskoj. Tamo je Vučelić čestitao rođendan svim partizanovcima, bez želje da na današnji dan komentariše komplikovanu situaciju u JSD, iz kojeg bi fudbalski klub mogao uskoro da istupi.

"Danas su i druge sekcije, klubovi, ovdje sa nama i želimo da danas obilježimo taj dan kao i uvijek što ga obilježavamo, u nešto drugačijim okolnostima i na drugačiji način, ali na ovaj dan ne treba govoriti o tim okolnostima, jer bi to bacilo sjenku na ljude koji su ga osnovali i vodili sve ove godine JSD Partizan, FK Partizan i druge klubove koji su nastajali poslije fudbalskog kluba. To bacanje sjenki je moguće, osjenčavanje je moguće, ali se ta svjetlost ne može ugasiti nikad. Mi smo nastavljači te svjetlosti kojom je FK Partizan sjajno blistao od te 1945. U to ime želim vam svima srećan rođendan i da ostanemo i ponosni i dostojni svojih osnivača. Sa željom da će neki od tih malih oblačića minuti i da ćemo ostati dostojni ljudi koji su u mnogo težim uslovima osnovali JSD i FK, nadam se da ćemo ostati dostojni istorije i tradicije i da ćemo nastaviti svim silama i snagama. Srećan rođendan, partizanovci", rekao je Vučelić.

On je u govoru podsjetio i na osnivače kluba i nekoliko puta je naglasio da je u okviru JSD Partizan ideja bila da prvo nastane fudbalski klub, a onda ostale sekcije.

"Na današnji dan prije 77 godina su Peko Dapčević, Ratko Vujović Čoče, Svetozar Vukmanović Tempo i Koča Popović poslije oslobođenja zemlje od okupatora u prvoj nepunoj godini slobode riješili da osnuju Fudbalski klub Partizan i kako je to Peko Dapčević kasnije pričao, da naprave fudbalski klub koji će da bude okosnica sportskog društva. Tada je bilo nekoliko sekcija okupljenjih oko fudbalskog kluba, zbog kojeg je kasnije građen i stadion Partizana. Sve ove godine od osnivanja trudili smo se da budemo dostojni takvih preteča i takvih osnivača i da pokažemo i poštovanje, takmičarski duh, viteštvo u svim mogućim okolnostima i da uglavnom pobjeđujemo. Nema nijednog kluba sa više trofeja nego što ih ima JSD i FK Partizan, koji je bio i ostao okosnica i "magnet za ostale klubove", dodao je Vučelić.

Na dan proslave rođendana JSD Partizan, FK Partizan optužio je Ostoju Mijailovića da je koristio falsifikovani prečat za registraciju svog mandata predsjednika sportskog društva. Mijailović će se, sa druge strane, obratiti partizanovcima na drugoj rođendanskoj proslavi, zakazanoj za utorak uveče u poznatom beogradskom hotelu.

(MONDO)