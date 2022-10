Šta čeka Partizan do Mundijala: Oktobar iz pakla, putovanja u Njemačku i Francusku, ali to vjerovatno nije sve!

Partizan bi, počev od nedjelje, trebalo da odigra 11 mečeva u 42 dana, dok sezona ne bude bila prekinuta zbog Mundijala u Kataru. Ipak, uprkos dvocifrenom broju utakmica u kojima neće imati luksuz opuštanja, nije isključeno da im raspored postane još prenatrpaniji.

Izvor: MN Press/Profimedia

Taman što je Partizan usieo da "ispliva", zaređa sa dobrim rezultatima i pokaže da bi mogao da u kontinuitetu bilježi igre kakve se od crno-bijelih očekuju, dogodila se Sremska Mitrovica. Katastrofalno ispadanje u 1/16 finala Kupa Srbije od drugoligaša Radničkog dovelo je do najveće pobjede u istoriji tog kluba, ali i jednog od najbolnijih poraza Partizana u najmasovnijem takmičenju.

Partizan je tako na prvom koraku ostao bez šanse za jedan od dva trofeja, a u trenucima kada će moral tima biti na niskom nivou, crno-bijeli moraju da započnu "pakleni" ciklus koji će trajati od početka oktobra pa sve do prekida sezone zbog Svjetskog prvenstva. Prije nego što Mundijal bude prijevremeno poslao klubove na zimsku pauzu, Partizan će u 42 dana odigrati 11 mečeva, a u njima će stati sve - od ostajanja u borbi za titulu u Superligi, do trke za mjesto u nokaut fazi Konferencijske lige.

SUROVIH 15 DANA OKTOBRA

Biće Partizanov ritam težak sve do 13. novembra, kada bude bilo odigrano posljednje kolo u domaćoj Superligi prije odlaska na pauzu, ali prve dvije sedmice oktobra se ipak posebno ističu. Ekipa Goradna Petrića će u razmaku od dvije sedmice odigrati pet utakmica, a nijedna ne djeluje nimalo naivno. Sve počinje u ovu nedjelju od 19.00 časova, kada Vojvodina bude gostovala u Humskoj. Novosađani su dobro počeli sezonu i eventualni pozitivan rezultat protiv Partizana bi im bio dodatni zamajac. Crno-bijeli, usljed "kašnjenja" u trci sa Crvenom zvezdom ne smiju da dozvoljavaju kikseve, a protiv Vojvodine je ipak teško uvijek "planirati" tri osvojena boda.

Izvor: MN PRESS

Poslije toga, narednog četvrtka, Partizanu slijedi gostovanje Kelnu u Njemačkoj. Bundesligaš je na sedmom mjestu u prvenstvu, ali su u sjajnoj formi pošto su ovog vikenda savladali Borusiju Dortmund 3:2. U nedjelju 9. oktobra, Partizan će igrati "na krovu" protiv Voždovca, što će biti utakmica "u sendviču" između dva meča u Konferencijskoj ligi protiv Kelna.

Jer odmah nakon "zmajeva", Partizan ponovo igra protiv Nijemaca, ovog puta u Beogradu. Biće to četvrto kolo Konferencijske lige i već tada bi moglo da se nasluti šta ovaj tim može u nezgodnoj grupi. Ovaj pakleni mini-ciklus završiće se 16. oktobra protiv Čukaričkog u Humskoj, što će biti još jedan veliki izazov za Petrićev tim.

BORBA ZA EVROPSKO PROLEĆE I NADOKNAĐIVANJE MEČEVA

Jedini razlog zašto Partizanov raspored nije prenatrpan do maksimuma je činjenica da su ispali iz Kupa Srbije, pa im je u ovom trenutku slobodan termin 19. oktobra. Crno-bijeli i dalje imaju da nadoknade mečeve protiv Spartaka i Napretka, koji su ljetos odlagani, ali ako pomenuti termin ostane slobodan, imaće cijelu sedmicu slobodno do utakmice sa Javorom. Odmah nakon toga se vraća Konferencijska liga, pošto će Partizan gostovati Nici 27. oktobra. Ako to već nije dovoljno teško, iste sedmice će uslijediti i dolazak Radničkog iz Niša u Humsku, u posljednjem oktobarskom meču.

Ali neće tu biti prostora za odmor. Ritam utakmica će se nastaviti 3. novembra kada Slovacko stigne u Humsku. Biće to posljednji evropski meč za crno-bijele ove godine, a možda čak i odlučujući po pitanju plasmana u nokaut fazu. U nedjelju 6. novembra bi TSC u Bačkoj Topoli trebalo da ugosti crno-bijele.

Poslije toga će Partizan imati još samo meč sa Novim Pazarom u Beogradu 13. novembra, ali nije isključeno da tri-četiri dana ranije odigraju jedan od dva zaostala meča u Superligi. Stoga je moguće da Partizan u 42 dana odigra i više od 11 utakmica, u zavisnosti od toga kako će se nadoknađivati zaostale utakmice od letos. Partizan će brzo morati da se izdigne nakon debakla u Sremskoj Mitrovici ako planiraju da na zimsku pauzu odu u dobroj poziciji. A mnogo toga je na talonu.

PARTIZANOV RASPORED DO SVJETSKOG PRVENSTVA:

02.10. Partizan - Vojvodina

06.10. Keln - Partizan

09.10. Voždovac - Partizan

13.10. Partizan - Keln

16.10. Partizan - Čukarički

23.10. Partizan - Javor

27.10. Nica - Partizan

30.10. Partizan - Radnički Niš

03.11. Partizan - Slovacko

06.11. TSC - Partizan

13.11. Partizan - Novi Pazar

