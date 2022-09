O izbacivanju Partizana će pričati cijeli grad: Tvorci čuda u Sremskoj Mitrovici za MONDO - Najveća pobjeda u istoriji!

Fudbaleri Radničkog iz Sremske Mitrovice priredili su senzaciju u šesnaestini finala Kupa Srbije izbacivši Partizan, a sportski direktor drugoligaša Dragan Despotović za MONDO sumira utiske neposredno nakon velikog rezultata.

Izvor: MN Press/FK Partizan/Sandic photo

Fudbaleri Partizana doživjeli su debakl u šesnaestini finala Kupa Srbije, pošto su već u prvom meču u novoj sezoni najmasovnijeg takmičenja izgubili od Radničkog iz Sremske Mitrovice. Trenutno 13-plasirani tim iz drugog ranga takmičenja uspio je da poslije boljeg izvođenja penala obezbijedi put među 16 najboljih ekipa.

Ova senzacija je jedan od tri najbolnija poraza Partizana u nacionalnom kupu u posljednjih 30 godina, a tvorci čuda iz Sremske Mitrovice poručuju da su ostvarili najveću pobjedu u klupskoj istoriji, o kojoj će se u njihovom gradu još dugo pričati. To je za MONDO potvrdio i Dragan Despotović, sportski direktor Radničkog.

On je istakao da je prezadovoljan uspjehom njegovih igrača, koji su izbacivanjem Partizana iz Kupa Srbije upotpunili sjajan događaj u njihovom gradu.

"Ovo je sigurno najveća pobjeda Radničkog iz Sremske Mitrovice. Ako gledamo realno, Radnički je treću godinu zaredom u Prvoj ligi Srbije i do sada nikada nije igrao zvaničnu utakmicu protiv Partizana. Igrali smo jednu prijateljsku prije 25 godina. Ovo je prva zvanična utakmica i prva pobjeda. Jeste na penale, ali svaka pobjeda u Kupu je pobjeda. Vjerovatno još nismo ni svjesni šta se sve desilo. Kompletna organizacija utakmice je bila na vrhunskom nivou. Bilo je sigurno 1.500 do 2.000 gledalaca na našem stadionu. Za ovaj naš grad je to bio vrhunski događaj. Utakmica je bila puna ritma. Partizan je bio bolji u prvom poluvremenu, u drugom je bio egal i mi smo iskoristili tu priliku u nadoknadi. Tokom penala smo pokazali da smo bili mirniji, oni nisu iskoristili nijedan od četiri penala", počinje Despotović u razgovoru za MONDO.

Izvor: FK Partizan/Sandic photo

Kako kaže, nije da su u Sremskoj Mitrovici očekivali da će uspjeti da prirede senzaciju, ali nije ni da su se predavali prije početka utakmice.

"Dugo sam u fudbalu, jedan sam od rijetkih koji je imao pobjedu nad Partizanom s nekim malim klubom, to je bio Donji Srem iz Pećinaca. Znate, uvijek postoji potajna nada, ali smo mislili s obzirom na to da im fali više igrača, da eto, odigramo korektnu utakmicu, da se borimo, pa da vidimo na kraju šta će biti. Vjerovatno su oni malo ušli rezervisanije u meč i mi smo to iskoristili."

Radnički iz Sremske Mitrovice je u prvih 10 kola Prve lige Srbije osvojio 10 bodova i trenutno je na 13. mjestu na tabeli. To nije baš ono što su očekivali u klubu, ali ovaj trijumf bi mogao da bude dodatan impuls.

"Za ove momke od kojih 95% njih nikada nije igralo Superligu, sigurno da će ova utakmica za njih biti dodatni motiv. Moramo da budemo svjesni da su Partizan i Zvezda najveći klubovi, velikani i u Evropi koji igraju evropske kupove. Kad pobijedite takav klub u zvaničnom takmičenju, to je onda dodatni imperativ da nastavite još jače", priča Despotović i poručuje da ne bi volio da njegov klub na žrijebu osmine finala eventualno izvuče i drugog "vječitog" rivala, Crvenu zvezdu, ukoliko oni izbore plasman u tu fazu takmičenja.

Izvor: FK Partizan/Sandic photo

"Ne bih baš toliko pretjerivao. Kako bude, mi smo prezadovoljni ovim danas. Nećemo da gatamo šta će biti dalje. Kako bude u žrijebu, tako ćemo se povinovati i odigraćemo najbolje što možemo koga god kuglica na žrijebu pokaže."

Sportski direktor Radničkog navodi i da će ovaj meč biti glavna tema u Sremskoj Mitrovici još neko vrijeme.

"Mislim da će se o ovome dugo pričati. Ovo je jedinstven događaj za cijelu Sremsku Mitrovicu i ljude koji se ovdje bave fudbalom, i u cijelom Sremu. Ovo će biti motiv da se još jače i bolje Srem posveti fudbalu. U gradu će se sigurno 15-20 dana pričati na sva zvona o ovom meču, da se desilo čudo."

Na kraju, Despotović kaže da ovo neće promijeniti ciljeve tima u Prvoj ligi, iako je cilj u Kupu Srbije već "višestruko nadmašen".

"Naš cilj je uvijek bio da se borimo za ulazak u plej-of i onda u plej-ofu da odigramo koliko možemo. Tako smo koncipirali ekipu, da probamo da uđemo u plej-of u ovoj teškoj i ujednačenoj ligi. Dosta je kvalitetnih klubova. Ako budemo u prilici i ako bude potrebe, i na zimu ćemo se pojačati. U fudbalu je sve nepredvidivo. A što se tiče Kupa, tu smo nadmašili očekivanja 'puta pet', ali za sve ostalo bi samo trebalo da ispunimo očekivanja. Mislim da taj kvalitet posjedujemo", rekao je Dragan Despotović za MONDO.

Crno-beli eliminisani iz Kupa Srbije na gostovanju u Sremskoj Mitrovici. Izvor: YouTube/Arena sport TV

(MONDO, Nebojša Marković)