Gordan petrić o Partizanovoj blamaži: Teren? Priče za malu djecu! Šta dalje? Lako je meni da to kažem...

Trener Partizana takođe ostao iznenađen šokantnim porazom u Kupu Srbije

Izvor: TV Arena Sport 1/Printscreen

Partizan je senzacionalno ispao u prvoj rundi Kupa Srbije, na penale protiv Radničkog iz Sremske Mitrovice. Poslije utakmice, trener crno-bijelih Gordan Petrić rekao je da su priče o terenu "za malu djecu" i da je definitivno to da njegov tim nije dobro igrao na ovom gostovanju.

"I da se završilo 1:0, nismo igrali dobro, to je očigledno. Primili smo gol u posljednjem minutu, to ne bi trebalo da se dešava Partizanu, pad koncentracije... Ipak, nismo igrali dobro, pogotovo u drugom poluvremenu. Da li je smetao teren, to su priče za malu djecu, bio im je isti kao i nama. Izgubili smo na penale, momci moraju da dignu glavu i da se okrenuo prvenstvu, ali to je meni lako reći", izjavio je Petrić za TV Arena sport.

"Senzacija jeste, Partizan sebi ne smije da dozvoli da izgubi utakmice sa slabijim protivnikom. Momcima mogu da zamjerim dosta stvari, priča je to za nas u svlačionici, pa ćemo vidjeti koliko će se oporaviti za sljedeću utakmicu koja slijedi u nedjelju. Da li smo vježbali penale? Pitali su me to i prije utakmice. Oni šutiraju stalno penale protiv treninga, namjenski nismo vježbali penale. Promašili smo četiri penala, ne znam kada se to desilo. Momcima želim svu sreću", dodao je trener crno-bijelih.

(MONDO)