Pitao sam odmah - koliko mi je ostalo? Strašni detalji borbe Radovana Radakovića: "Kada mi je doktor rekao..."

Nekadašnji golman Partizana i u dva navrata golman reprezentacije Jugoslavije Radovan Radaković preminuo je u nedjelju uveče.

Tužna vijest potresla je srpski fudbal - nekadašnji golman Partizana Radovan Radaković (51) preminuo je u nedjelju uveče nakon dvogodišnje bitke sa invanzivnim karcinomom želuca. Poslije duge borbe, bivši čuvar mreže nije uspio da pobijedi bolest, a jednom prilikom otkrio je kroz šta je sve prolazio u proteklom periodu.

Radaković je poslije uspješne igračke karijere započeo trenersku karijeru, ali je ona bila prekinuta u jednom danu. Otišao je na rutinski pregled, kada mu je ustanovljeno da ima težak oblik raka.

"Pitao sam odmah koliko još imam života. To ne mogu da opišem, to je neka vrućina, hladan znoj... Okrene se cijela soba, cijeli život vam se okrene i prođe kroz vas za tih par sekundi. Kada mi je doktor rekao da imam još tri do pet mjeseci, uplašio sam se, imao sam strah. Međutim, kako vrijeme odmiče i kako se borim, sve to manje i manje", pričao je Radaković za Tanjug TV o svojoj borbi.

"Jedva sam mogao da pričam, a ne da hodam. Izvađen mi je želudac, žučna kesa, dio tankih crijeva... Mnogo je teško u glavi da se sve kockice spoje. Kažu doktori, psihijatri, psiholozi, samo treba pozitivno razmišljati... Jeste, slažem se, ali dođu i crne misli. Najteže je bilo saznanje. Poslije toga, sve operacije i bolovi, sve bude i prođe, ali saznanje i u glavi što tog momenta bude, to je noćna mora. Meni kažu da sam jedan u milion koji je ovo preživio."

Njegovo liječenje u Turskoj je koštalo oko 220.000 evra, a u trenutku kada je pričao o svojoj borbi, imao je još 50.000 evra duga. Zbog toga su brojni bivši fudbaleri, njegovi nekadašnji saigrači i rivali, odlučili da priskoče u pomoć. Organizovano je i veliko prikupljanje sredstava, dok je FK Miljakovac organizovao i humanitarnu utakmicu legendi Partizana.

"Moram da istaknem Danka Lazovića, koji je fenomenalan dečko, koji je pokrenuo neke momke iz Partizana. Ali, oduševili su me pojedini igrači Zvezde, koji su se odazvali i uplaćivali novac. Hvala im na tome, nisam imao prilike dosad da im se zahvalim, pa bih to želio da uradim ovim putem. Kada sam saznao da sam od njih dobio pomoć, suze su mi krenule na oči", rekao je tom prilikom Radovan Radaković. Ipak, bolest je od njega na kraju bila jača...

Radaković je bio golman Obilića, Batajnice, Borca, Liježa, Radničkog, Šturma, Zemuna, Voždovca, Kolubare i Partizana - čiji je dres nosio pune četiri sezone. Dva puta je bio šampion i jednom pobjednik Kupa Jugoslavije. Za reprezentaciju SR Jugoslavije je upisao dva nastupa 2001. godine.

