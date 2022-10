Petrić zabrinut za igrače - mnogo me to plaši! Trener Partizana o debaklu u Kupu

Gordan Petrić je pred meč sa Vojvodinom pričao i o šokantnom porazu u Kupu Srbije.

Izvor: Youtube/screenshot/FK Partizan Beograd

Partizan je doživio šokantan poraz u Kupu i mora što pre to da zaboravi i da se fokusira na nastavak prvenstva i duel sa Vojvodinom u Superligi. Gordan Petrić je na konferenciji za štampu pričao o svemu tome, posebno o debaklu i dešavanjima iz Sremske Mitrovice, otkrio je da je zabrinut za svoje igrače.

Kada je pričao o porazu, istakao je da ga brine psihološko stanje tima i da se plaši da bi mogli brzo da padnu zbog četiri promašena penala. "U toj utakmici nismo imali probleme niti neki pritisak, desio se taj gol u posljednjem minutu, lopta je otišla u aut, praktično smo iz auta dobili gol, to se dešava, ali nije smjelo da se desi. Partizan treba da teži ka tome da igrači prepoznaju situaciju i završe meč. Više me brine što smo promašili četiri penala. To je znak da im malo treba da uđu u nervozu. Da smo primili gol ranije, ostavili bismo mogućnost da igrači drugačije reaguju, brinu me ta četiri penala, jer su to igrači koji inače šutiraju penale i izvode slobodne udarce, to se nije desilo. Pričao sam sa njima, mislim da su spremni za Vojvodinu. Treba da se zaboravi, čeka novo dokazivanje i sve", počeo je Petrić.

Priznao je da je preispitivao i sebe i svoje metode kada se meč u Sremskoj Mitrovici završio. "Kada smo izgubili meč u Kupu prvo sam pošao od sebe, da li sam ja možda promašio u trenažnom procesu, da li su treninzi bili prejaki? Mada ne mislim tako. U drugom poluvremenu sam sjeo na klupu u 78. minutu sam rekao saradnicima da možemo da dobijemo gol takozvanu 'kokošku'. Igrači su stalno bili na zemlji, ritam se spuštao, iz nekog iskustva, to što sam prošao kao igrač, desilo se. Pošao sam od sebe, možda smo krivi sa treningom, izborom igrača ili tako nešto."

Ponovio je da loše stanje terena i to ne može da bude izgovor i još jednom je istakao da ga brinu promašeni penali. "Teren jeste bio spor, ali su to priče za malu djecu. Jeste sporiji teren, ali se dešavalo to na obje strane terena. Niko od igrača me nije razočarao, bile su stvari koje su mogle bolje da se urade. Dešavanja iz 90 minuta mogu da razumijem, ali četiri zaredom. Možda smo ušli u Ginisovu knjigu rekorda, makar ja kao trener. Kako godine prolaze sve manje razmaka ima između malih i velikih timova, to je dokaz i u našem meču sa klubom sa Malte u kvalifikacijama. Ljudi misle da se tamo fudbal ne igra, igra se fudbal i tamo i u Mitrovici. Ne vjerujem da su potcijenili protivnika, trebalo je prvo poluvrijeme da vodimo sa 4:0. Drugo je bilo lošije, bili su 'mrtvi', umorni, možda sam ja pogriješio sa treninzima. Moji igrači dobijaju formaciju i da odrade svoj posao, bilo da je to drugoligaš ili Vojvodina. Desilo se šta se desilo, događalo se i ranije. Možda nemamo dovoljno lidera u timu, da izguramo do kraja kada je kritično. To se dobija iskustvom, treningom, utakmicama. Nije niko potcijenjen, nismo imali problem protiv njih, posebno u prvom poluvremenu. Penali su promašeni i to je signal za mene da igračima malo treba za psihički pad."

Crno-beli eliminisani iz Kupa Srbije na gostovanju u Sremskoj Mitrovici. Izvor: YouTube/Arena sport TV

U tom meču nije u igru ulazio Andrija Pavlović, a medije je zanimalo i da li su se igrači vratili psihološki poslije svega. "Najavio sam nekoliko puta da će nam mnogo donijeti, samo je pitanje kada će dobiti šansu i prostor. Da smo poveli sa 2 ili 3:0, vjerovatno bi ušao u igru. Pošto je bilo samo 1:0, da uvedem nekoga ko nije igrao dugo zvaničnu utakmicu, nisam za taj prostor. Da se uličarski izrazim, za to 'uvaljivanje'. Dobiće šansu, zavisiće i od toka utakmice. Kvalitetan je igrač, pripreme će sve reći. Mislim da su se vratili u normalu, mada ćete to moći sami svi da vidite poslije meča. Ne razmišljam o Kelnu i Ligi konferencija sada, znam da igraju sa Dortmundom i sigurno će se istrošiti, pa imaju novi meč posle toga, ako nam dozvoli vreme gledaćemo taj meč, ako ne onda poslije treninga."

Slijedi okršaj sa Vojvodinom, a šef struke crno-bijelih nije želio previše da priča o navijačima. "Poslije Zvezde je Vojvodina najbitniji klub, ali ima tu još timova koji su dobro startovali i igraju lijep fudbal poput Čukaričkog i TSC-a. Da li će navijači doći? To je na njima, nema potrebe da ih zovem, to oni osjećaju. Kada sam došao prije dva mjeseca, rekao sam da igrači između sebe rješavaju dešavanja iz svlačionice, da se ne bave situacijom na tribinama, u Sportskom društvu ili tako nešto, da igraju za porodicu, novi ugovor, eventualni odlazak u inostranstvo. Ne znam hoće li biti navijača, ali bi bilo lijepo da dođu."

Govorio je i o Vojvodini, narednom protivniku u Superligi. Ujedno je Nemanju Nikolića, asa Novosađana opisao kao "najiteligentnijeg igrača kog je vidio". Imao je priliku da radi sa njim kada je on bio u Partizanu pre nekoliko godina. "Poslije malo duže pauze i čudno odigrane utakmice dolazi nam meč u prvenstvu koji ima velike planove u ovoj sezoni. Imaju brzinu, imaju fudbalski najinteligentnijeg igrača kog sam vidio, moramo da odgovorimo na neke zadatke. Nadam se da su igrači spremni i koncentrisani, jer nam taj duel mnogo donosi. Ponavljam ono što sam pričao već, kada se izgubi, vraćamo se na nulu i za mene je to katastrofa, zato treba da dobijemo ovo i da to bude zamajac za naredne mečeve."

Potvrdio je da se pohvala odnosi na Nikolića. "Da, Nemanja Nikolić, bio je ovdje kada je bio Bata u timu, cijenim njegove kvalitete. Fudbalski možda najiteligentniji kog sam vidio u ligi. Ima tu i igrača oko njega koji imaju hitrinu i brzinu. Da li je Vojvodina jedini konkurent uz beogradske klubove? Mislim da su tu i TSC, Čukarički i uvijek se neko pridruži. Ako dobro prođemo biće to dobar zamajac za narednih 12-13 utakmica do Svjetskog prvenstva. Nije mi bitno da li je igra lepršava ili ne, samo da se uzimaju bodovi", zaključio je Petrić.