Svi me pitaju je li ovo najbolja utakmica, ali mene to ne opterećuje: Partizan dominirao protiv Voše, to je bitno

Poslije ubjedljive pobjede Partizana, trener Gordan Petrić je istakao svoje zadovoljstvo viđenim.

Izvor: TV Arenasport screenshot

Fudbaleri Partizana uspješno su se "povratili" nakon debakla u Kupu Srbije protiv drugoligaša Radničkog iz Sremske Mitrovice. U onome što je trebalo da bude derbi kola Superlige, Partizan je razbio Vojvodinu 4:1 i tako pokazao da je spreman za ono što ih čeka narednog četvrtka - gostovanje Kelnu u Konferencijskoj ligi.

A pobjedom svog tima bio je zadovoljan i trener Gordan Petrić. Strateg Partizana je bio svjestan da je u ovom meču njegov tim prikazao daleko bolju igru nego u srijedu i naglasio da su crno-bijeli šanse imali i prije prvih postignutih golova.

"Sve me nešto pitaju da li je ovo najbolja partija, ali mene to ne opterećuje. Meni je samo bitno da su se momci koncentrisali i da su uradili svoj posao. Mislim da smo prije prvog gola mogli da damo ranije gol. Dali smo ta dva gola. Igrači Vojvodine sam u nekom trenutku to i poklonili, ali smo mogli i ranije da damo dva gola. Zadovoljan sam momcima kako su odradili posao, ali to treba da zaborave. Sljedeća utakmica u četvrtak je novo dokazivanje i totalno drugačija utakmica", rekao je Gordan Petrić za TV Arenasport.

Svoje utiske iznio je i trener Vojvodine Milan Rastavac, koji je istakao da je njegova ekipa previše griješila u Humskoj.

"Previše poklona za jednu ovakvu utakmicu. Bilo je sijaset grešaka koje je Partizan kaznio i poslije toga je došao i taj crveni karton. Poslije toga je bilo teško da se vratimo. Moramo da naučimo da je fudbal jedno takmičenje i da mnogo takmičarskije ulazimo u utakmice", rekao je Rastavac.