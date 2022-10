Holand ne prestaje da daje golove, sad je već i Gvardiola u čudu! Koliko će ih postići ove sezone? 40, 50, 60?!

Norveški centarfor nastavio da pogađa i u Ligi šampiona

Izvor: Profimedia

Nevjerovatni napadač Mančester sitija Erling Holand (22) ne prestaje da daje golove. U srijedu uveče dva puta je pogodio u ubjedljivoj pobijedi prvaka Engleske protiv Kopenhagena (5:0) u Ligi šampiona. Tamo gdje je stao het-trikom protiv Mančester junajteda prošlog vikenda, Norvežanin je nastavio protiv Danaca i zajedno sa Rijadom Mahrezom i Hulijanom Alvarezom donio timu Pepa Gvardiole treću pobjedu u najjačem takmičenju u isto toliko mečeva.

Holand je ove sezone već postigao 19 golova na 12 odigranih utakmica za "građane", a tek je 5. oktobar. Ako i on i njegovi saigrači nastave ovako da igraju, gde će biti njegova granica ove sezone? Pep Gvardiola se držao za glavu i pokazivao prstom ka Erlingu, kao da ni sam ne vjeruje kakvog je napadača doveo ovog ljeta iz Borusije Dortmund za 60 miliona evra. I Gvardiola i navijači u nevjerici su odmahivali glavom dok je Holand pogađao u 7. i 32. minutu, da nastavi impresivnu golgetersku seriju. "Gol za Mančester siti, ko drugi?", zapitao je spiker.

"Nevjerovatno je to, iskreno. Nikad nisam vidio ništa slično u životu. Kad je dao prvi i drugi gol, samo sam se smijao. On je uvijek tamo gdje bi trebalo da bude. Golman mi je doviknuo nešto dok sam odlazio od njega. Rekao je: 'On nije ljudsko biće!'. Odgovorio sam mu: "Zar meni to govoriš?'. Nadam se da će ostati u ovoj formi i da će nas voditi ka slavi", rekao je vezista Mančester sitija Džek Griliš.

Naravno, Mančester siti dominira u grupnoj fazi Lige šampiona i u prve tri utakmice osvojio je maksimalnih devet bodova, uz gol-razliku 11:1. Drugoplasirana na tabeli je Borusija Dortmund sa šest poena, a Sevilja i Kopenhagen imaju po bod.

