Srbija prekinula strašan niz Erlinga Halanda!

Dao 15 golova na prvih 10 mečeva u sezoni, a onda stao pred Piksijevom kaznenom ekspedicijom.

Izvor: MN PRESS

Srbija je impresivna, a to je iz prve ruke mogao da vidi i Erling Haland. Norveški napadač gledao je sa drugog kraja terena kako mrežu njegove reprezentacije tresu Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović u velikoj pobjedi srpskog tima, dok je on bio nemoćan ispred Vanje Milinković-Savića. Golman Torina skinuo mu je dva zicera i prekinuo njegov nevjerovatan niz.

Bio je ovo prvi meč u novoj sezoni na kojem snažni napadač Mančester sitija nije postigao gol ili upisao asistenciju. Do sada je bio impresivan, pa je na prvih deset mečeva u sezoni imao sjajan učinak od 15 golova i jedne asistencije. Protiv srpskog tima nije stigao da se razigra, pa i ono malo šansi što je dobio nije pretvorio u gol.

Tokom većeg dijela meča Strahinja Pavlović "spakovao" ga je u džep, a u jedina dva navrata kada je uspio da pojbegne nekadašnjem defanzivcu Partizana od njega je bio bolji Vanja Milinković-Savić. Golman srpske reprezentacije oba puta loptu je proslijedio u korner i tako otklonio opasnost po gol, a Haland nervirao jer norveški fudbaler nije navikao da njegove udarce lako zaustavljaju.

Uostalom, on već ima 21 postignut gol na 22 meča u seniorskoj reprezentaciji Norveške. Iako je 2019. godine debitovao za nacionalni tim, već je stigao do osmog mjesta na vječnoj listi strijelaca, a zanimljivo je da mu drugoplasirani Ejnar Gundersen "bježi" samo četiri pogotka! Do rekorda mu treba malo više - ukupno 12 golova - ali nema sumnje da će Erling to oboriti u bliskoj budućnosti.

