Vi samo treba da sjedite i uživate, ja sam to već vidio: Tadić "režirao" golove Srbije, pa objasnio svoju tajnu!

Kapiten Srbije Dušan Tadić je bio odlično raspoložen poslije pobjede nad Norveškom u Oslu.

Reprezentacija Srbije ostvarila je izuzetno bitnu pobjedu u Norveškoj, gdje su savladali domaću selekciju 2:0. Time su "orlovi" dobili četiri važne stvari, među kojima se najviše ističe plasman u A diviziju Lige nacija, gdje će igrati protiv najjačih selekcija, ali i mjesto u drugom šeširu pred žrijeb kvalifikacija za EURO 2024.

No, nakon trijumfa u Oslu, selektor Dragan Stojković Piksi je iskoristio priliku da "pecne" Norvežane, dok je kapiten Dušan Tadić bio svjestan važnosti pobjede njegovog tima.

"Jeste, važna je pobjeda. Znali smo da je ovo kao finale, jedna utakmica i da nam samo pobjeda igra. Tako smo se postavili od početka. Imali su jednu šansu u tom početnom dijelu i poslije toga smo mi uspostavili našu igru. Taj prvi gol je bio plod naše brze igre i to je model kako treba da igramo", počeo je Tadić za TV Arenasport.

Kapiten Srbije je majstorski uposlio Filipa Kostića koji je potom bio asistent Dušanu Vlahoviću za prvi gol, ali možda još bolju viziju je pokazao u akciji za drugi pogodak. Tada je, iako su mnogi očekivali dodavanje za Aleksandra Mitrovića, Tadić izabrao još bolje rješenje u Ivanu Iliću.

"Normalno, ja sam to već vidio, to se desilo u mojoj glavi. Vi samo treba da sjedite i da uživate", šaljivo je Tadić objasnio kako je vidio da je to još bolji izbor. Inače, on je imao i manjih problema sa koljenom u finišu.

"Nadam se da nije ništa, da će biti okej. A i ako bude nešto, imamo čovjeka koji će to da sredi", odlično je bio raspoložen Dušan Tadić.

