Ko je bolji: Haland ili Mesi? Pep Gvardiola je iste sekunde dao odgovor!

Napadač Mančester sitija postiže golove na svakoj utakmici, ali da li je blizu nivoa Lea Mesija? Gvardiola je pravi čovjek da odgovori na to!

Sjajni norveški napadač Erling Haland (22) uživa u Mančester sitiju, dao je tri gola u ponižavanju Mančester junajteda u derbiju, a već do 3. oktobra postigao je čak 17 golova ove sezone. S obzirom na to da non-stop rešeta, novinari su pitali menadžera prvaka Engleske Pepa Gvardiolu da li može da uporedi Norvežanina sa Leom Mesijem, kome takođe podrazumijevaju da će dati gol kad god izađe na teren. Španac je bio spreman za to pitanje i objasnio ko je, ipak, bolji.