Svi su bili uzbuđeni jer Federer više ne igra, tako će biti i sa Mesijem! Lekcija selektora Argentine: Oni su isti!

Lionel Skaloni zna koga ima u timu i cijeniće to dokle god Leo bude nosio plavo-bijeli dres.

Izvor: Profimedia

Lionel Mesi ne prestaje da dominira u dresu Argentine i na prethodnom meču ovog tima postigao je čak dva gola, iako je ušao sa klupe poslije sat vremena igre. Poslije ove utakmice u kojoj su "gaučosi" savladali Jamajku sa 3:0 oglasio se i selektor Lionel Skaloni.

On je uporedio lidera nacionalnog tima južnoameričke selekcije sa Rodžerom Federerom, legendarnim švajcarskim teniserom čiji smo oproštaj od takmičarskog tenisa gledali nedavno na Lejver kupu.

"To se desilo sa Federerom, čim se povukao svi su bili uzbuđeni jer on neće više igrati. A koliko nas bi voljelo opet da ga gleda kako igra tenis? Sve to je bilo fantastično. Ista će se stvar desiti sa Mesijem, čak i na mnogo većem nivou jer je fudbal nešto mnogo veće od tenisa. Zato, uživajte dok možete", rekao je Skaloni.

Mesi je ove sezone krenuo sjajno i u Ligi jedan je na osam mečeva postigao četiri gola i sedam puta je asistirao, a svaki put kada kroči na teren za Argentinu postiže pogotke. Vidjeli smo i koliko znači saigračima u nacionalnoj selekciji koji bukvalno tuku za svaki grublji prekršaj nad njim, a vidjeli smo i na šta su sve navijači spremni kako bi dobili njegov autogram!

Zato, zaista treba uživati u Lionelu Mesiju, dok još pleše na fudbalskom terenu!