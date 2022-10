Partizan uništio Keln, da prezimi u Evropi! Rikardo i Dijabate plesali u Humskoj, samo prekid uplašio crno-bijele!

Partizan je došao do pobede nad Kelnom (2:0) golovima Dijabatea u 15. i Rikarda u 52. minutu, tako da je došao do sedmog boda u grupnoj fazi Konferencijske lige i nadomak je evropskog proleća.

Partizan dolazi do 2:0 u Humskoj i proleće u Evropi je sasvim blizu! Prednost crno-belih duplirao je Rikardo Gomeš posle dugog napada, odnosno nastavka nakon kornera... Crno-beli su prvo zapretili preko Filipovića, potom se lopta odbila na desnu stranu do Uroševića koji je fintom napravio prednost, a onda poslao loptu za Rikarda koji sa pet metara glavom postiže pogodak za radost u Humskoj.

Šta kaže Petrić pred Keln?

"Oni igraju isto da li gube ili dobijaju, oni igraju direktan fudbal. Oni su i tamo bili ofanzivni. Imali smo problema koje smo uspeli da rešimo. Na nama je da smanjimo njihove vrline na minimum. Sutra pun gas, pa ćemo videti šta će biti. To što smo igrali sa dva napadača, taj izbor igrača smo imali. Taj rezultat nam je i došao. Nismo se opredelili da igramo defanzivnije, ali smo i dali gol rano, pa nas je to povuklo da igramo polukontre. Da je gol pao kasnije, možda bismo i mi igrali drugačije, kao i oni. Dosta su nas pritiskali. Znali smo da će biti centaršuteva sa strane, jer oni igraju u rombu gde je to problematično zatvoriti. Ide ka tome da će tim biti malo drugačiji, ali videćemo. Da li će to nekome biti iznenađenje, to ćemo videti", rekao je trener Gordan Petrić uoči meča.

Izvor: Youtube/screenshot/FK Partizan Beograd