Jakirović o tuči na Policama: Kapiten Leotara me odgurnuo, onda su moji reagovali!

Trener Zrinjskog oglasio se o incidentima u Trebinju, u kojima je bio jedan od glavnih aktera.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski

Disciplinska komisija FSBIH imaće pune ruke posla u utorak nakon incidenata koji su se dešavali u nedjelju po završetku utakmice između Leotara i Zrinjskog.

Ispred stadiona Police došlo je do nereda i fizičkog obračuna između trenera Zrinjskog Sergeja Jakirovića i njegovih pomoćnika sa igračima Leotara, a prema prvim informacijama Jakirović je napao kapitena domaćih Đoku Milovića.

Jakirović, međutim, tvrdi da je Milović taj koji je prvi koji ga ja odgurnuo, nakon čega je nastao haos.

"Klub će uskoro izdati saopštenje. Sve ćete saznati uskoro, nakon klupskog saopštenja. Kada sam izašao iz autobusa da pozovem igrače da krenemo, a u međuvremenu su im podijeljeni sendviči, Đoki (Milović, kapiten Leotara, op.a.) sam rekao, ‘Šta ti je, gotova stvar’. Također, podsjetio sam ga da me je vrijađeo i na prethodnom našem gostovanju, a on je odgovorio, ‘Ja ću ovo, ja ću ono...’ Kada sam mu došao blizu, on me odgurnuo, a kada su to vidjeli ovi moji, odmah su reagovali. Ponavljam, klub će izdati saopštenje. Nama može prići ko god hoće, i napasti nas", rekao je Jakirović za “Dnevni avaz”.

On je rekao da se slične stvari stalno dešavaju u Trebinju.

"Policija stoji kod svlačionica, a na parkingu nema nikoga. Policajci su došli poslije i pitaju: Šta je bilo, šta je bilo? Slične stvari nam se non stop dešavaju u Trebinju, bar od kada sam je tu. Bitno je da su napravili screenshot, navodno kako nekoga ganjam. Ali dobro, neka se zabavljaju jedan dan. Činjenica je da je on (Milović) došao tamo i vrijeđao, prijetio, ‘ja ću ovo, ja ću ono...’. Bože sačuvaj. Ali dobro…", rekao je Jakirović.

U međuvremenu se pojavio još jedan snimak incidenta u Trebinju.