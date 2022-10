Volio bih ja da imam Kantea! Milojević o problemima i rješenjima: U Pešića sam vjerovao, svjestan sam Erakovića!

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević pričao je pred meč sa Trabzonom o tome šta će biti ključno da bi se pobijedio ovaj meč.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda/printscreen

Crvena zvezda igra naredni meč u četvrtak od 21 čas na svom terenu, a gost će biti Trabzonspor. Situacija u grupi Lige Evrope je takva da je crveno-bijelima trijumf neophodan ako hoće da prođu dalje. Trener Miloš Milojević je jasno rekao pred meč da se pobjeda i priželjkuje.

"Očekivanja prije utakmice su ista kao i uvijek, želimo pobjedu. Mislim da smo u svim utakmicama u Ligi Evrope bili ravnopravan protivnik. Detalji su svuda odlučivali, nigdje momci nisu bili previše daleko, I ta utakmica u Trabzonu, koji Monaku da četiri gola, sve vrijeme smo bili u igri, imali smo par dobrih pozicija i to je Evropa. Tu odlučuju detalji. Očekujem dobru utakmicu", rekao je na početku Milojević.

U gostima je Crvena zvezda poražena od turskog tima, a sada ih čeka Trabzonspor koji je u mnogo boljoj formi nego tada. Pobjeda od 4:0 protiv Monaka dovoljno govori.

"Oni su u boljoj formi, mislim da nemaju poraz u prvenstvu četiri utakmice, dobili su i Monako. Znali smo i ranije da imaju mnogo kvalitetnih igrača, a pored toga mislim da mi imamo prostora i kvaliteta da odigramo dobro protiv njih. Ako budemo imali dovoljno energije, a imaćemo, mislim da možemo da ih dobijemo", rekao je Milojević.

Rezultat druge utakmice između Ferencvaroša i Monaka mogao bi puno da znači crveno-bijelima, ali za takve kalkulacije nema vremena.

"Nisam kalkulisao, stvarno se ne bavim tim stvarima, gledam samo nas. Naravno šta god vi iskalkulišete ja se slažem. Volio bih da dobijemo Trabzon i da u posljednjem kolu sami odlučujemo svoju sudbinu. To je bio plan otpočetka. Pobjedom protiv Trabzona uz malo sreće na drugom meču možemo tome da se nadamo."

Postoji i problem na poziciji defanzivnog veziste, nekoliko igrača koji pokrivaju to mjesto su povrijeđeni i veliko je pitanje ko će stajati ispred odbrane srpskog tima.

"Ne postoje problemi, postoje samo solucije, a solucije su takve da imamo druge igrače koji mogu da pokriju tu poziciju. Ako me pitate da li bih voleo da imam N'Golo Kantea u timu da, ali sam realan čovjek, tako da nije nam problem. Imamo par solucija", rekao je trener Zvezde, pa nastavio o stanju Kingsa Kangve:

"Kings se priključluje treninzima koliko može, ali nije samo da li on može nego i šta je najbolji balans. Hoćemo da budemo ofanzivni, ali nećemo da budemo naivni. Velike utakmice stvaraju velike igrače, možda neko ko nije igrao bude heroj, ne vidim razlog da tako ne bude i sad."

Što se tiče mjesta desnog beka tu je prisutna dilema, jer različite taktičke postavke zahtijevaju različite igrače.

"Nemam tu dilemu, kao i što sam rekao za sve, tu je bitan balans. Ako imate nekog krilnog igrača koji je ofanzivan vama treba neko bolji u defanzivi, a ako je tu Ben njemu treba Gobeljić da mu popuni taj halfspejs, sve je to normalno. Da probamo da nađemo najbolji balans. Ja sam svestan da je Eraković štoper, ali pokazao je da može da odgovori zahtjevu na oba boka. Bolje je da igrate i desnog beka nego da sjedite na klupi, a da bi to igrali morate da imate kvalitet i da budete ol raund igrač, što Čupa i jeste", jasan je Milojević.

Aleksandar Pešić je imao problema sa formom po povratku među crveno-bijele, ali sada je golovima u Nišu pokazao da je ponovo u formi.

"On je primjer da kada vam i ne ide dobro možete svojim radom, zalaganjem da se vratite u formu. Imate dvije opcije, ili se savijete i odustanete ili se borite da se vratite. On se izborio da ekipa radi za njega, a ja sam njemu govorio da će to doći. To je normalno za svakog špica, dok se namjeste i na igru i na trenera... Nadam se da će nastaviti ovako i da će momci znati da to materijalizuju", objasnio je Milojević i naglasio da iako je Jovan Mijatović nedavno zablistao u omladinskoj Ligi šampiona, da ga očekuje u timu za Trabzon:

"Nije veliki napor, šta je veliki napor za momka od 17 godina. Toliko se priča o nekoj pretreniranost, a u stvari je mala treniranost. Ne može gimnastičar da trenira osam sati, a fudbaler osam sati nedjeljno i da bude pretreniran. Vidjeću njega Stankovića i Lekovića, kada se budu vratili ako budu u dobrom stanju biće u kombinaciji", rekao je on.