Kanga simulirao, a nad Bukarijem bio penal! Sudijski ekspert o burnom meču Zvezde: Koju situaciju gleda VAR?

Zdravko Jokić analizirao je meč Radničkog i Crvene zvezde o kom se oglasio i Partizan.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Mnogo bure u javnosti podigle su utakmice "vječitih" prethodnog vikenda, a sudijski ekspert Zdravko Jokić analizirao je za TV Arena Sport dešavanja na meču Radničkog i Crvene zvezde koja je riješena u 97. minutu. Nije bilo ništa sporno u pogotku Aleksandra Pešića kojim je donio tri boda crveno-bijelima, ali je veliku pažnju javnosti izazvala odluka arbitra Marka Ivkovića da pokaže dva crvena kartona i dosudi jedanaesterac za goste, zbog čega se i Partizan oglasio.

I dok Jokić ističe da je Ivković pravilno postupio kada je isključio Jamkama i Etongua, dodaje da je situacija kod pokazanog penala za Zvezdu vrlo konfuzna, pošto nije jasno na koji od dva duela je reagovao Ivković.

Prvo je Kanga bio u kaznenom prostoru Radničkog i potom je pao, da bi u nastavku akcije na travi završio i Bukari. Upravo poslije toga je Ivković pokazao na "bijelu tačku", a nakon poziva iz VAR sobe i pogledanog usporenog snimka - odlučio je da poništi svoju prvobitnu odluku. Ako je situacija sa Bukarijem bila ona koju je gledao, Jokić ističe da je u tom slučaju prvobitno donio dobru odluku, ali da nije onda trebalo da je poništi.

"Bio je u pravu. Bio je u izvanrednoj poziciju u odnosu na situaciju, ali onda okreće leđa, pa pokazuje crveni karton. Mislim da je gledao prvu situaciju sa Kangom, a ne sa Bukarijem. Prva situacija je simuliranje koje se kažnjava žutim kartonom i nismo vidjeli da je to pokazano. Druga situacija sa Bukarijem - tu dolazi do izbijanja lopte igrača Zvezde i udara ga igrač Radničkog. Ne znam za koju situaciju me pitate da li je u pravu? Da li je vidio situaciju sa Bukarijem? To je bio prekršaj, ali sudija je, imam neposredno informaciju, rekao da 'nema intenziteta' za prekršaj. Po ovome što vidim trebalo je da dosudi penal", rekao je Jokić i osvrnuo se na pomenute crvene kartone za Radnički.

"Zakasnio je igrač Radničkog (Jamkam prim. aut.) i napravio je prekršaj za žuti karton. Kod drugog crvenog kartona, sudija gleda izvođača prekida, a ne gleda šta se dešava u kaznenom prostoru. Da li neko nekoga drži i udara, to treba da gleda, a ovo nije ni vidio. Dobra intervencija VAR sobe", zaključio je Jokić.