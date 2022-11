Derbi za miran zimski san - Borac u Mostaru traži prekid loše tradicije: I mi se pitamo protiv Zrinjskog!

Posljednji meč u prvom dijelu sezone m:tel Premijer lige BiH, banjalučki "crveno-plavi" igraće u nedjelju protiv Zrinjskog, od 15 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Borac ima priliku da na zimsku pauzu ode sa identičnim brojem bodova kao lider m:tel Premijer lige BiH.

Banjalučani derbi 19. kola protiv Zrinjskog u Mostaru (nedjelja, 15 časova), dočekuju sa 33 boda, koliko ima i drugoplasirani Široki Brijeg, dok su mostarski "plemići" trenutno na liderskoj poziciji sa tri boda više.

Ukoliko Borac slavi na stadionu "Pod Bijelim brijegom", a Široki Brijeg pred svojim navijačima savlada Tuzla siti, sve tri vodeće ekipe nastavak prvenstva na proljeće dočekaće sa identičnim brojem bodova, s tim da bi Mostarci imali vjerovatno najbolju gol-razliku, a Banjalučani međusobni skor, te nema sumnje da bi taj epilog obradovao neutralne navijače i nagovijestio veliku trku za šampionsku titulu.

Trener Borca Vinko Marinović svjestan je da njegov tim u ovaj susret ulazi sa odličnom atmosferom i tri vezane pobjede, odnosno serijom od pet duela bez poraza (četiri trijumfa i remi), tako da će i protivnik morati da razmišlja o igri rivala.

"Derbi protiv Zrinjskog nam je treća utakmica u nizu koju igramo u gostima. Protivnik je kvalitetan, nalazi se na prvom mjestu i sigurno to sve govori o kvalitetu Zrinjskog. S druge strane, mislim da i mi imamo dobar zamah, u dobroj smo formi i ukoliko odigramo onako kako smo igrali protiv Željezničara, da možemo da razmišljamo o povoljnom rezultatu. Čekaće nas teški uslovi, po najavi se očekuje kiša i težak teren, ali posljednja je utakmica, vratili su nam se suspendovani igrači i imaćemo određenu širinu", najavio je derbi Vinko Marinović, uz osvrt da na ovom meču neće moći računati na Amara Begića i Dinu Ćorića.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Iako tradicija nije na strani Borca, koji je na prethodnih 16 gostovanja kod "plemića" samo dva puta uspio ostati neporažen, Marinović ne želi da pridaje previše pažnje ovom podatku.

"Tradicija je takva da je Borac dva puta uzeo po bod u Mostaru, ali mi ne treba da se osvrćemo na to. Ulazimo u utakmicu da odigramo najbolje što možemo i nadamo se da ćemo doći do dobrog rezultata", zaključio je trener Banjalučana naglasivši da ekipa iz utakmice u utakmicu djeluje sve bolje i da se nazire kvalitet igre koju on želi od svojih izabranika.

Mnogo posla u duelu sa trenutnim liderom sasvim sigurno očekuje Nikolu Ćetkovića, čuvara mreže "crveno-plavih".

"Napravili smo dobru uvertiju pred ovaj derbi. Ostvarili smo dvije pobjede na teškim gostovanjima, što nam daje pravo da se nadamo da u Mostaru možemo doći i do sva tri boda. Kao i svaku utakmicu, shvatićemo je ozbiljno, jer znamo šta nam ona donosi. Iz prethodnih utakmica izvukli smo maksimum, ali moraćemo posljednji dašak snage da usmjerimo na meč sa Zrinjskim. Nedostaju nam Begić i Ćorić, ali smatram da ova ekipa ima dovoljno snage da izvuče ovako tešku utakmicu. Čeka nas ružno vrijeme i težak teren, ali kako njima, tako će biti i nama. Daćemo svoj maksimum i nadamo se da ćemo osvojiti tri važna boda."

Zrinjski je tradicionalno nezgodan rival Borcu, što su Mostarci pokazali prošle sezone kada su u dva meča ubjedljivo slavili (5:1, 4:1), a jednom remizirali (1:1). Ali, Banjalučani su u jedinom ovosezonskom odmjeravanju snaga bili bolji za jedan gol i slavili minimalan trijumf u meču odigranom krajem avgusta.

"Imali smo prošle sezone dva teška poraza od Zrinjskog, poslije toga i remi, a zatim smo ih pobijedili. Ulazimo u meč s respektom prema njima. Oni su šampioni, ostvarili su istorijski uspjeh, ali oni nisu jedini koji će se pitati na utakmici. I mi imamo dobar niz, spremni smo i idemo na pobjedu. Lakše je igrati s njima nego prošle sezone, ekipa nam je spremna i fizički i psihički i biće nam izazov igrati protiv njih", zaključio je Ćetković.

Duel iz Mostara direktno će prenositi TV Arena Sport, a sudiće ga Mirza Kazlagić iz Cazina.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 19. KOLO:

Subota:

Velež - Sloga Meridian (13.00)

Široki Brijeg - Tuzla siti (17.00)

Željezničar - Posušje

Nedjelja:

Sloboda - Igman (13.00)

Leotar - Sarajevo

Zrinjski - Borac (15.00)