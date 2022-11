MERIDIAN OSTVARUJE SNOVE: Karavan istinskih ljubitelja fudbala otputovao u Katar

Kladionica Meridian uvijek misli na svoje igrače, zato su ka najvećoj fudbalskoj smotri na Bliski istok ispratili ekipu divnih momaka i velikih ljubitelja fudbala.

Vrijeme je borbe za titulu najboljeg fudbalskog tima svijeta. Najvažnija sporedna stvar na svijetu sada je tema no1. Svako ima favorita, iznenađenja se redaju, strastveno se navija, a fudbalsko tipovanje petoricu vrijednih znalaca odvelo je do ostvarenja sna. Oni će uživo gledati okršaj reprezentacija Srbije i Brazila.

Prije puta zamolili smo ih da podijele s nama kakav je osjećaj biti dio velikog Meridian karavana koji odlazi u Katar, kao i da tipuju – ko bi mogao da ostvari pobjedu – nacionalni tim Srbije ili reprezentacija Brazila.

Najbolji idu s najboljima

Petorica veličanstvenih – pred put u Katar uglas kažu da je osjećaj fantastičan. Slučajno ili ne svi tipuju na Orlove, iako znaju da Selekao nije tim čiju snagu treba zanemariti.

„Ovo ću sigurno pamtiti do kraja života. Poslije utakmice Argentina – Saudijska Arabija mogu reći da nemam velika očekivanja, ali neka pobijedi fudbal i neka pobijedi Srbija. Patriotski! Volio bih da Orlovi budu najveće iznenađenje SP. Od favorita za osvajanje svjetskog trofeja tipujem na Brazil“: kaže Saša R. koji već tri decenije pamti okršaj u Bariju i igru Crvene Zvezde koja je tada osvojila Kup šampiona. To je ujedno i najveće sportsko dešavanje koje je do sada gledao uživo.

I Danijelu K. posrećilo se da „uskoči“ u Meridan karavan za Katar.

„Poziv koji sam dobio od vas – bio je pravo iznenađenje! Čuda se dešavaju i zato mislim da Brazil neće nadigrati Srbiju. Vjerujem da će biti egal. Što se tiče velikih favorita – izdvojiću engleski nacionalni tim. Oni mi izgledaju kao kompletna ekipa. Ostaje da vidimo da li će se moja predviđanja ostvariti. Mislim da bi i Maroko mogao da iznenadi i vjerujem da će proći grupu“, tipuje on.

Kakav dobar osjećaj!

Pozivom za put na SP iznenadili smo i Adnana H. S prijateljima je, kaže, komentarisao da je taj poziv „bolji nego novac“.

„Ipak je to jedinstven događaj, ne pruža se baš često prilika da prisustvuješ SP. Bilo je i ranije prilika da idem na velike sportske događaje, ali ih nisam iskoristio. Zato sada nije bilo dileme! Mislim da će biti tijesno, ali bih volio da utakmicu dobiju momci iz reprezentacije Srbije. Ipak tipujem da će biti 1:1“, iskren je Adnan.

On kaže da na SP „neće trijumfovati niko od velikih timova“ i da se nada iznenađenju. Za njega bi to bio u uspjeh neke od afričkih reprezentacija, na primjer reprezentacije Senegala. Ipak, dodaje da će poslije grupne faze takmičenja „sve biti mnogo jasnije“.

Dječački snovi – ostvareni!

Još jedan kuriozitet prati ovaj karavan, a to je podatak da su svoje mjesto u njemu osigurala dvojica igrača iz Gradiške.

Davor Š. kaže da je o ovome sanjao još kao dječak. Ne samo da se SP odigrava na Bliskom Istoku i zimi, nego i timovi Srbije i Brazila nikada nisu bili jači. Mislim da će utakmica biti fantastična. Za mene je Srbija uvijek favorit, a sada joj i više jer imaju vrhunski ekipu“, kaže Davor.

Na pitanje hoće li biti iznenađenja – kratko i jasno kaže da hoće "jer će 'orlovi' pobijediti Brazil".

Prema njegovim riječima pokazala je to i ekipa Saudijske Arabije koja je pokazala da disciplinovana igra čak i protiv vrhunske ekipe pune zvijezda ipak može odnijeti pobjedu.

Njegov sugrađanin i prijatelj Dalibor A. ne krije uzbuđenje zbog puta u Katar.

„Ako vam kažem da je Srbija jedini tim za koji navijam i da sam dobio priliku da ih gledam uživo - sve sam vam rekao. Hvala Meridianu što mi je to i omogućio. Iskreno, sve tikete i igram u Meridianu i ostvario sam lijepe dobitke. Srećan sam i što ovo iskustvo mogu da podijelim s prijateljem i sugrađaninom“, kaže on.

Što se predviđanja tiče – dodaje ovo: „Za ovu utakmicu igrao sam iz 2 u 2 i nadam se da me kada se vratimo čeka jedan veći dobitak“.

„Svako SP ima svoja pozitivna i negativna iznenađenja. Opet, Srbija u finalu za mene ne bi bila veliko iznenađenje. Što se razočaranja tiče – do sada je to bila Argentina, a očekujem da razočarani budu i Brazilci“.