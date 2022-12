UŽIVO IZ RIMA, SAHRANA SINIŠE MIHAJLOVIĆA: Potresne scene - fudbaleri PLAČU, posebni dresovi na kovčegu (FOTO)

9 : 21

Znam, zlato, zašto me zoveš...

Kada smo kod već kod Vojvodine, Sinišu Mihajlovića je na "Karađorđe" doveo Milorad Kosanović, osamdesetih godina prošlog veka generalni direktor novosadskog kluba. U emotivnom oproštaju za MONDO, Kosanović je ispričao da je Zvezdi pri prelasku 1991. godine postavio samo jedan uslov - i oni su ga ispunili.

"Nisam bio tvrd pregovarač, bio sam jako prost jer pre Zvezde sam znao da ga je pratio još jedan drugi klub i odveo ga par dana, stavili mu pare na sto, pa sam im zapretio.... Siniša se vratio nazad u Novi Sad i ja sam na sednici Upravnog odbora predložio da može da ode samo u drugi klub samo ako dobijemo novac koji mi tražimo. Mi smo rekli koliko je to i samo se Zvezda javila i Cvele je rekao: 'Mikeli, to je to - poštujemo'. Zvezda je to isplatila i otišao sam iz kluba ja već tada i došli su mi neki tipovi posle Jogurt revolucije i pitali gde ja držim crne pare i to traje do dan-danas. Cvele mi je rekao da čuvam Mihu da ne ode nigde, a onda je Zvezda donela pare i isplatila ga...", prisetio se Kosanović tada najvećeg transfera u jugoslovenskom fudbalu.

Izvor: MN PRESS