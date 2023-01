PREMINUO ĐANLUKA VIJALI! Smrt legende italijanskog i svjetskog fudbala

Legendarni napadač Sampdorije, Juventusa, Čelsija i reprezentacije Italije preminuo poslije dugogodišnje bitke sa teškom bolešću.

Izvor: Profimedia

Čuveni italijanski fudbaler Đanluka Vijali preminuo je u 59. godini, objavili su vodeći italijanski mediji. Bio je legendarni napadač velikih italijanskih klubova, reprezentativac, a prethodnih godina bio je i član stručnog štaba nacionalnog tima koji je osvojio titulu na Evropskom prvenstvu. Nažalost, njegovo stanje se prethodnih nedjelja i mjeseci pogoršalo, pa se nije pojavljivao u javnosti.

Sredinom decembra objavljeno je da će do daljeg biti otkazane njegove aktivnosti u stručom štabu Italije da bi se fokusirao na borbu proti raka pankreasa, sa kojim se godinama borio hrabro. "Osjećam se dobro, ali moje putovanje još nije gotovo. Taj 'neželjeni gost', da ga tako nazovem, je još sa mnom. U ovom trenutku to održavam, ali tumor je i dalje tu. Na trenutke je to primijetno, a na trenutke nije", govorio je Vijali prije dvije godine.

Veliku igračku karijeru Vijali je započeo davne 1980. godine noseći dres Kremonezea, nakon kojeg je 1984. zaigrao za Sampdoriju i bio jedan od vođa tima Vujadina Boškova u slavnim danima tog kluba, kada je 1992. stigao i do finala Lige šampiona.

Uslijedio je njegov transfer u Juventus 1992, sa kojim je postao prvak Evrope, a karijeru je završio u Čelsiju, za koji je igrao od 1996. do 1999. godine. Londonski klub vodio je kao igrač-menadžer u sezoni 1998/99, a potom je bio samo menadžer u 1999/2000. Samostalni trenerski posao radio je još jednu sezonu, na klupi Votforda 2001/02. Njegova smrt potresla je Italiju i udarna je vijest u svim tamošnjim medijiima. Za reprezentaciju je igrao sedam godina, od 1985. do 1992. i u nacionalnom dresu nastupio je 59 puta i dao 16 golova.

