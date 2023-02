BIVŠI REPREZENTATIVAC SRBIJE PORUČIO - DOSTA JE: Od bolova nisam mogao ni da sjedim, a kamoli da igram fudbal

Ivan Obradović je prvi put javno rekao ono na šta smo svi sumnjali - njegova fudbalska karijera je gotova.

Godinama je bio pouzdani reprezentativac, na početku zlatno dijete Teleoptika i omladinskog sastava Partizana, a sada je već sa 34 godine rekao da je dosta fudbala. Iako je posljednje mečeve odigrao krajem prošle sezone, tek sada je javno rekao da je dosta. Ivan Obradović je poslije povratka u Partizan i dvije posljednje sezone u crno-bijelom dresu odlučio da je vrijeme za neke druge stvari.

"Mogu svima da kažem da sam završio fudbalsku karijeru, okrećem se novim stvarima. Došao je kraj, mislim da je bilo dosta od mene, uživao sam i idemo u neke nove pobjede", rekao je Obradović u podkastu "Alesto".

Karijeru je počeo u Partizanu, a u dresu crno-bijelih se probio i do reprezentacije Srbije. Prešao je u Saragosu, gdje se zadržao četiri godine, a potom preko Mehelena stigao do Anderhelta, gdje je takođe proveo četiri sezone. Na kraju nije mogao da izdrži bolove koji ga prate od samog starta profesionalne karijere.

"Pomislio sam – dovoljno je. Bilo je svega, bilo je jako turbulentno, ljudi koji me znaju i prate znaju kako je moja karijera išla. Mnogo je tu bilo i povreda i to je sve uticalo da u septembru, oktobru okrenem svog agenta i kažem mu da je gotovo. Nemoj više da mi tražiš klub, ne mogu ovo više da izdržim. Hoću da vodim neki miran, normalan život, a svaki dan da se budim sa nekim bolovima ne mogu, sve ima svoju granicu. Tog momenta je sve stalo, okrenuo sam se drugim stvarima, fokusirao sam se na porodicu. Vjeruj mi, sloboda. Uživam", rekao je pouzdani lijevi bek.

Povrede leđa su možda i najnezgodnije u sportu jer se uvijek vraćaju i niko još nije uspio da bude onaj stari nakon takvih povreda.

"Lako zato što su moji problemi krenuli sa 18 ili 19 godina, kada sam ušao u profesionalne vode. Odmah sam vidio gdje će to da ide. Prva velika povreda i onda jedna za drugom, tako 15 sezona. Nije lako, izdržao sam sve to i ponosan sam na sve to", istakao je on.

Na kraju je otkrio da pred kraj karijere nije mogao ništa, pa ni da sjedi normalno, a kamoli da igra fudbal. Sada, konačno može da se opusti i uživa.

"Problem sa leđima je nastao baš na početku karijere sa 19 godina i onda mi se to dešavalo na tri-četiri godine. Onda sam ušao u kontinuitet posljednje dvije godine da se bol javlja na tri-četiri mjeseca. Posljednju godinu u karijeri bukvalno godinu dana su me boljela leđa. Radio sam tri-četiri mjeseca sa Aleksandrom Dejanovićem i sada funkcionišem normalno, pošto do juče nisam mogao ni da sjedim, a kamoli da trčim i igram fudbal. Sada mogu da se opustim i da uživam", ispričao je Obradović.