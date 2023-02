Jezive scene u Sampdoriji - svinjska glava i prijetnja smrću!

Sampdorija je pred ispadanjem iz lige, a klubu Dejana Stankovića i upravi stigle su jezive prijetnje od strane navijača.

Izvor: Profimedia/ANSA/STRINGER

Nastavljaju se ružne scene u Sampdoriji. Klub koji vodi Dejan Stanković je u ogromnoj krizi, kako rezultatskoj, tako i finansijskoj, a navijači ne prestaju sa napadima i pretnjama. Sada su ponovo na meti bili čelnici kluba Masimo Ferero i Antonio Romei.

Ispred klupskih prostorija sada je ostavljena svinjska glava sa jezivom porukom: "Masimo Ferero i Antonio Romei, vaše glave su sljedeće!", navodi se u izvještajima italijanskih medija.

Nije ovo prvi put da nezadovoljni navijači prijete Masimu Fereru, u prošlosti su mu slali municiju na kućnu adresu i obećavali da će iskoristiti naredni metak za njega.

"Tri metka su došla na moju adresu, prije dvije ili tri godine. Stigli su u koverti i rekli su mi da će me ubiti, a sada je došao još jedan uz prijetnje meni i doktoru Garoneu. On je izgubio mnogo novca, ponudio se da nam pomogne i ja sam prvi koji će reći da mu se zahvaljujem na tome. Već je spasio Sampdoriju prije 12 godina i sada se nudi da to opet uradi. Trebalo bu da mu se zahvalimo, ako to uradimo pružiće nam ruku. Njemu je "Dorija" u venama. Ali metak za mene i njega, to nije dobro i nije fudbal i nije sport. Policija mora da zaustavi ovo nasilje, ja imam djecu i bojim se da izađem na ulicu", rekao je Ferero za "La Prese" prije nekoliko dana. A evo šta su sada radnici zatekli ispred prostorija Sampdorije: