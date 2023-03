Nemanja Vidić? Nemam riječi da opopišem koliko mi je drag! Džajić se oglasio - otkrio i da li Piksi ostaje selektor!

Kandidat za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije govorio je i o svom programu, o selektoru Stojkoviću i o protivkandidatu.

Izvor: RTS/Screenshot

Dragan Džajić predstavio je svoj predsjednički program pred izbore u Fudbalskom savezu Srbije. On je u intervjuu za Radio-televiziju Srbije kao i njegov protivkandidat Nemanja Vidić govorio o svojim planovima i o svojim saradnicima.

"Cijeli Izvršni odbor sam na neki način odabrao i u njega vjerujem. Ima tu procedura da svi predsjednici regiona budu članovi odbora i o tome se moralo voditi računa. To su ljudi kojima treba dati dimenziju, da vode računa o regionu, da i oni budu dobri. Svi članovi UO moraju da daju pun doprinos i smatram da to mogu", rekao je Džajić.

On je ukazao na problem loših terena u Srbiji, koji bi hitno morao da bude rešavan. "Veliki problemi se tiču i infrastrukture, moramo da igramo na dobrim terenima, ne možemo mi da vršimo pripreme 15. decembra i da čekamo mart da igramo Ligu šampiona, Evropu i naše takmičenje. Moramo nastojati da svi klubovi već u februaru imaju terene", rekao je Džajić, naglasivši uz to da je veoma zadovoljan koliko država ulaže u sport. "Svi rezultati su ispraćeni na dobar način, nagrađeni su, podižu se stadioni i u manjim sredinama i želimo da podignemo nešto u čemu imamo talente.

Džajić je ukratko predstavio šta bi njegov izbor donio.

"Za sebe garantujem da sam odgovoran čovjek i uvijek sam takav bio i kao fudbaler i sportski radnik, očekujem da svi damo doprinos, da pomognemo 'najvažnijoj sporednoj stvari' da bude na još višem nivou. Iako smo u fudbalu postizali solidne rezultate, to može da se poboljša, da bude na još višem nivou".

Iako je bivši as, direktor i predsjednik Crvene zvezde, Dragan Džajić u svoj tim uvrstio je i bivše članove Partizana. "Imate mnogo ljudi koji su ili simpatizeri, poput gospodina Žemberija koji je bio u upravi Partizana, ali to mi naravno nije smetalo, on je izuzetan sportski radnik. Neću sebi dozvoliti da uradim nešto što nije u interesu srpskog fudbala. Koliko god volim Zvezdu i koliki god sam zvezdaš, nastojaću da sve bude ravnopravno, u interesu svih koji vole fudbal da naš fudbal bude na nivou na kojem može da bude"

Da li će Dragan Stojković Piksi biti selektor ako bude Džajić predsjednik? "Vezan je ugovorom za reprezentaciju i ne razmišljam o tome da bude bilo kakve promjene. Dragan Stojković će ostati selektor reprezentacije", rekao je Džajić.

Takođe, predsjednik Zvezde govorio je i o protivkandidatu, Nemanji Vidiću. "Ko će da pobijedi zaista ne znam, ovi izbori su demokratija. Što se tiče Vidića, imam izuzetno mišljenje o njemu. Bio je izuzetan fudbaler, sa izuzetnim doprinosom u Zvezdi, pratio sam njegovu karijeru i od momenata kada me je poslušao da ode u Suboticu i kad sam ga vratio. Nemam riječi da opišem koliko mi je drag kao čovjek, drag mi je bio i kao igrač i o njemu sve najljepše"