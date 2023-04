Trener Partizana poslije poraza o Čukaričkom govorio o teškom trenutku crno-bijelih.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Trener Partizana Igor Duljaj nije mogao mnogo toga konkretnog da kaže poslije još jednog poraza i žestokog udarca u borbi za plasman na 2. poziciju, koja vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona. Nakon kiksa i na gostovanju Čukaričkom (0:1), Duljaj je bio upitan logično pitanje - šta se događa sa crno-bijelima?

Pod njegovim vođstvom, Partizan je izgubio u četiri od sedam utakmica, a pobijedio u samo dvije. Posljedica je očigledna na tabeli - bolno četvrto mjesto i sve veća udaljenost od drugoplasiranog TSC-a i trećeplasiranog Čukaričkog, koji su odmakli po pet bodova.

"Znate kako, čudno i interesantno je to što na treningu djeluju odlično. Kada nema pritiska, straha od greške, ovdje se to pojavljuje. Ne znam iz kog razloga. Dres Partizana je težak i može mnogo toga da donese, tako treba da se gleda. Pritisak je ogroman, ali mi dišemo. To znači da smo živi. Znam da ima mnogo ljudi koji vole i poštuju Partizan i kojima se ovo ne sviđa. Karakter mora da se pokaže i kada ne ide", izjavio je Duljaj poslije utakmice.

Na konstataciju da njegov tim djeluje "sporo", Duljaj je odgovorio:

"Ti isti igrači su pobijedili Keln, možda možemo da tražimo krivca u meni. To pitanje moraću sam sebi da postavim, jer su oni pobjeđivali timove u Evropi."

Kako dalje, u plej-of, sa ovako lošim rezultatima i ovako malo samopouzdanja?

"Teško je, ali ne postoji drugi način osim da se boriš. Možete da dođete da pričate da bi trebalo ovako ili onako, da treba da se bori za klub. Treba da se boriš za sebe, da daš maksimum, šta bude, bude. Može priča da pomogne, ali i ne mora. Svaki igrač je različit sam po sebi, imaju različite karaktere. Što je do mene, uradiću, daću sve od sebe."

Vidi opis ŠTA SE DOGAĐA SA PARTIZANOM? IGOR DULJAJ OTVORIO DUŠU: Ne znam zašto to čitaju i prate - ko je rekao da je lako!? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS - ARHIVA Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Da li je problem u kvalitetu igrača? Duljaj je i u odgovoru na to pitanje pomenuo evropske uspjehe.

"Svi igrači što su u Partizanu, to su isti koji su dobili Keln, pobijedili mečeve u Evropi, znači da posjeduju kvalitet. Mnoge stvari treba da se čekaju unutar kluba, da se vidi igrački kadar. Ja imam samo njih i oni imaju samo mene, možemo da se oslonimo samo jedni na druge."

Da li je rješenje možda ubaciti neke igrače iz omladinske škole?

"Gledaću šta je do mene. Na treningu stvarno odrađuju sve što tražim, bili su pozitivni posljednja dva dana, maksimalno angažovani, disciplinovani. Da li je to taj pritisak? Sve što se dešava van terena mora da se poništi, to im stalno ponavljam. Svi problemi nestaju kada izađeš na teren, ništa drugo ne treba da te interesuje. Da li je lako? Nije. Ko je rekao da je lako?"

Da li Duljaj zamjera nešto sebi?

"Da ne dajem 100 odsto svojih mogućnosti, onda bih zamjerio", kratko je odgovorio trener Partizana, pa se odmah osvrnuo na raspored i na naredno kolo, u kojem će u nedjelju gostovati upravo Čukaričkom.

"Svaka utakmica sada je finale, na četvrtom smo mjestu. Za mnoge smo otpisani, i za one što nas vole i za one što nas ne poštuju. Nema ništa drugo osim da se borimo. Na svoj neki način. Ja ne mislim da smo otpisani."

Zašto nije igrao Kristijan Belić?

"U nedjelju je druga utakmica, Fejsa je odigrao 90 minuta, Natho je bio tu, ubacio sam Pavlovića da bi nas bilo više u napadu. Natha sam spustio zbog kontrole lopte, da ih gura naprijed. Nisam ubacio Belića, to ne znači da neće igrati sljedeće utakmice. Imamo problem na klupi, Andrade je bio povrijeđen, nisam mogao da mijenjam ništa zbog protokola. Znaću sutra šta se dešava, ne treba vruće glave donositi odluke. Treba napraviti analizu i vidjeti šta dalje."

Bez želje da govori o vječitom derbiju naredne nedjelje, Duljaj je kratko odgovorio na pitanje da li je tenzija uticala na njegov tim.

"Ne čitam štampu, nisam zarobljenik tuđeg mišljenja, volim da saslušam, ali me interesuje samo ono što se dešava u našoj kući, a to je SC Teleoptik i teren. Na mene ne utiče, da li utiče na njih? Pretpostavljam da utiče. Ne znam zašto uopšte čitaju i prate ko šta priča o njima na tim društvenim mrežama. Pretpostavljam. Da znam koji je problem, lako bi bilo da se riješi."

"Vidjeću da li mogu da im prenesem energiju. Trude se na treningu, ne mogu da prebacim da ja dajem sve od sebe, igrači ne. Nije to tako, nije im lako, ali je to njihov posao i dužnost da svaki trening i utakmicu budu maksimalno angažovani. Navijač može da oprosti i grešku i sve, ali jedno ne može. A to je da izađeš sa terena i da su ti dres i šorc čisti."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!