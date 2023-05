Slobodi za opstanak treba pobjeda protiv Željezničara: "Cijela sezona nije bila stresna kao što će biti ova utakmica!

Kako bi uopšte mogli da razmišljaju o opstanku, Tuzlaci moraju da savladaju tim sa Grbavice.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Slobodi u posljednjem kolu, u borbi za opstanak, odgovara samo pobjeda protiv Željezničara.

Moguće je da Tuzlacima ni trijumf nad velikim rivalom možda ne bude dovoljan za zadržavanje premijerligaškog statusa, ali da bi uopšte mogli da misle o opstanku, Željezničar, koji se bori za plasman u Evropu, mora da padne na Tušnju.

"Veliko finale, posljednja utakmica u sezoni. Bitna je nama, bitna Želji i sigurno da će biti specifična, ne kao sve prijašnje. Ova cijela sezona nije bila tako stresna kao što će biti ova utakmica. To moramo da prihvatimo i spremni smo za ovakvu utakmicu", rekao je trener Tuzlaka Danijel Pranjić, poručivši da je "miran" uprkos situaciji u kojoj se klub nalazi.

"Možda su svi ljudi oko mene pod velikim stresom, a to će se osjetiti tek na dan utakmice. Imali smo do sada dvije ključne utakmice protiv Tuzla sitija i Širokog Brijega, ostala je još ova, a poslije ove više nema povratka. Mislim da će ovdje odlučivati to koja više bude željela pobjedu. Uvjeren sam da ćemo to biti mi jer kad se boriš za goli život moraš napraviti sve i u tim trenucima ne znaš koliko imaš snage. Biće borba od prve do posljednje minute i uz pomoć naše publike mi ćemo izboriti opstanak", podvukao je nekadašnji prvotimac Bajerna.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 33. kolo

Nedjelja:

Sarajevo – Igman

Posušje – Velež

Sloboda – Željezničar

Sloga Meridian – Borac

Leotar – Široki Brijeg

Tuzla siti – Zrinjski (17.00)