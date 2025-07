Britanci udarili jedan na drugog zbog Sinerovog meča: Marej bjesnio na Vimbldon, Evans uskočio da brani turnir

Zbog meča Janika Sinera i Grigora Dimitrova vidjeli smo da se ne slažu Den Evans i Endi Marej.

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ne slažu se Britanci na Vimbldonu ni malo. Sada se oglasio Den Evans koji je istakao da Endi Marej nije u pravu. Razlog za to je njegova izjava povodom odluke organizatora da poslije dva seta duela Grigora Dimitrova i Janika Sinera spuste krov iznad terena.

"Toliko je smiješno zatvoriti krov u ovoj fazi meča. Ima još najmanje sat vremena dnevnog svjetla... Može da se odigra više od jednog seta tenisa. Ovo je turnir na otvorenom!", napisao je Endi Marej na svom tviter profilu.

Nakon što se Marej oglasio i pošto je krov spušten nije se još dugo igralo. Iskusni bugarski teniser koji je do tada dominirao u jednom momentu je doživio tešku povredu i nije mogao da nastavi, iako je do tada dominirao.

Šta je rekao Den Evans?

Britanski teniser koji je ispao sa Vimbldona pošto ga je savladao Novak Đoković u trećem kolu imao je drugačije gledište kada je ova situacija u pitanjju. On smatra da je bilo apsolutno dovoljno razloga da se taj krov spusti.

"Dešavalo mi se da mi zatvore krov ranije, ali nikada nisam počinjao meč kada je krov zatvoren. Mislim da moraju da počnu meč kada nema krova jer je to turnir na otvorenom. Osim ako naravno ne pada kiša. Vidio sam Endijev tvit kada je rekao da su prerano zatvorili krov, ali mislim da su imali svoje razloge. Za mene to nije problem, mislim čak da je to Grigoru malo pomoglo. Na kraju nije bilo bitno, svi imaju mišljenje o ovim stvarima, mada to nije toliko bitno.