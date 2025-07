Den Evans najbolje objasnio zašto je Đoković najveći: Nije im dovoljno, navijaće za njega protiv Novaka

Novak Đoković će igrati protiv Dena Evansa na Centralnom terenu Vimbldona, a jedini meč do sada dobio je Britanac za kojeg će navijati cijeli stadion.

Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u drugom kolu Vimbldona protiv domaćeg tenisera Dena Evansa. Britanska publika na Centralnom terenu kompleksa u Londonu navijaće za svog ljubimca, ali najboljem srpskom sportisti nije novost da igra u "neprijateljskom" okruženju. Pored podrške publike u četvrtak po podne, Evansa će motivisati i dobijeni meč od prije četiri godine, ali i to što smatra da je Đoković najbolji ikad.

Među onim teniserima koji se ne ustručavaju da kažu "Novak Đoković" kada ih pitaju ko je najbolji svih vremena, nalazi se i Den Evans. On je teniskoj javnosti do detalja objasnio zbog čega je Đoković najveći svih vremena - koliko mu je bilo teško da stigne na vrh, koliko je posvećen pobjedama, koliko će nedostajati sportu kad se penzioniše!

Ko je Den Evans?

Britanski teniser Den Evans rođen je u Birmingemu 23. maja 1990. godine, tačno tri godine i jedan dan nakon Novaka Đokovića. Odrastao je Lafborou, gdje je i pravio prve ozbiljnije korake u svet tenisa, dok mu je danas dom na drugom kraju svijeta - u Dubaiju. Profesionalac je od 2006. godine.

Izvor: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Tokom karijere zaradio je malo manje od devet miliona američkih dolara, osvojio je dvije profesionalne titule i stigao do 21. mjesta na ATP listi. U dva navrata je igrao četvrto kolo na grend slemovima, dok je na Vimbldonu najdalje dobacio do treće runde i to čak tri puta. Osvojio je Dejvis kup sa svojim timom 2015. godine, a zanimljivo je i da je tri puta gubio finala mastersa u dubl konkurenciji.

Pored pobjede nad Novakom Đokovićem, Den Evans je uspio da savlada još nekoliko tenisera iz svjetskog vrha. Bio je uspješniji od Dominika Tima i Marina Čilić 2017. godine, a zatim od Džona Iznera, Andreja Rubljova i Frensisa Tijafoa. Nedavno je savladao Tomija Pola u Istbornu, a prije toga je i u Kvinsu pokazao da bi mogao ponovo da se približi svjetskom vrhu, nekoliko nedjelja nakon što je gotovo ispao iz 200 najboljih na svijetu.

Šta je Den Evans rekao o Novaku Đokoviću?

Iako su odigrali samo jedan meč, Novak Đoković i Den Evans se veoma dobro poznaju. Njih dvojica su prije nešto više od godinu i po dana zajedno trenirali, a Britanac je ostao impresioniran ponašanjem najboljeg tenisera svih vremena - koji je u svjetskim medijima često predstavljan kao negativac.

"Jedna od mojih omiljenih teniskih uspomena su treninzi sa Novakom Đokovićem u Marebelji prije početka sezone. Zaista može mnogo da se pročita o njegovom načinu treninga, ali ono što me je šokiralo je radna etika koju ima. U nedjelju uveče otišao sam do teretane kako bih svratio u saunu prije odlaska u krevet. Bilo je 21.30 i većina ljudi se već 'gasila' i spremala za vikend. Čuo sam neku buku i to su bili Đoković i njegov trener koji su vježbali pilates. Taj momenat ga perfektno opisuje. On je jako pristojan momak, potpuna suprotnost njegovom imidžu negativca, ali nikada nisam sreo nekoga toliko opsjednutog pobjeđivanjem. To što je non stop posvećen je ono zašto je po mom mišljenju najveći teniser ikada", pričao je Den Evans prošle godine.

Svjestan je Britanac da Đokoviću nije bilo lako da se probije pored Federera i Nadala. "Tokom karijere izgleda da Đoković mora sve da uradi malo više od drugih da bi se dokazao. Došao je na scenu kada je Rodžer Federer bio idealni sportista, a Rafael Nadal ultimativni ratnik. Oni su bili glavne zvijezde tenisa i nije bilo mjesta ni za koga drugog. Bili su komercijalni rudnici zlata i zato je Đoković izostavljan. Đoković nikad nije imao taj spektakularan život van terena jer je uvijek bio fokusiran na tenis. Tiho je došao do rezultata i sve ih je prestigao", kaže Evans, koji je karijeru sve trojice pratio iz prvog ugla.

Za kraj, Den Evans navijačima poručiti da će tek shvatiti ko je najveći. "Sve nas je iznenadio kada se pojavio na Vimbldonu nakon operacije koljena i izgleda da je ponovo u fokusu. Izgleda smirenije i srećnije sa sobom. Ispalio je nekoliko hitaca ka publici, ali je to uradio, a da nije trepnuo. Ne postoji mnogo tenisera koji imaju samopouzdnje da kažu tako nešto i da ostanu pri tome. Ni u jednom momentu na Vimbldonu nije izgledao kao da je u problemu. Sa 37 godina on je 16 godina stariji od Alkaraza. Stvar sa veličinom u sportu je to što se uglavnom ne prepozna dok ne nestane. Sada gledamo poplavu pohvala za Endija Mareja. Jednog dana svi će zagledati iza i shvatiti koliko je dobar bio Đoković", zaključio je britanski teniser koji je svojevremeno suspendovan zbog kokaina.

Kako je Den Evans pobijedio Đokovića?

Jedini međusobni duel Novak Đoković i Den Evans odigrali su u Monte Karlu 2021. godine i tada je pobijedio Britanac (6:4, 7:5). Novak je kao prvi teniser svijeta bio slobodan u prvoj rundi, u drugoj je savladao Janika Sinera, a zatim je u trećem kolu doživio neočekivani poraz protiv Britanca. Den Evans je prethodno savladao Dušana Lajovića i Huberta Hurkača, da bi kasnije bio bolji i od Davida Gofana. Zaustavio ga je Stefan Cicipas u polufinalu.

Den Evans je već na početku tog meča stekao ogromu prednost, pošto je uz dva brejka došao do 3:0. Novak Đoković je odgovorio brejkom u četvrtom gemu, imao je dvije brejk lopte da nakon šest gemova bude 3:3, ali ih nije iskoristio. Do kraja prvog seta napravio je brejk za 4:4, pa ponovo izgubio svoj servis, da bi zatim Evans iskoristio treću set loptu u desetom gemu.

Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Drugi set bolje je počeo Novak Đoković koji je stigao do 3:0, ali se Den Evans vratio sa tri osvojena gema u nizu. Imao je Novak Đoković set loptu na servis Dena Evansa u desetom gemu, ali kada je nije iskoristio Britanac je uhvatio momentum. U jedanaestom gemu drugog seta napravio je brejk, a zatim i osvojio gem na svoj servis za pobjedu nad prvim favoritom turnira.

"Ponosan sam i naravno zadovoljan kako sam igrao, kako sam ušao u meč. Nikada ne možete biti puni samopozdanja kada igrate protiv Novaka, ali morate da vjerujete u sebe to je najbitnije. Ja sam ipak malo sumnjao. Nije lako kada servirate u teškim trenucima, ali sam srećan što sam uspio da pobijedim i poslije njegovog vođstva u drugom setu. Pričaću djeci i unucima kako sam pobijedio broja jedan", kroz osmijeh je rekao Britanac.