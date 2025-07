UŽIVO: Novak Đoković propustio četiri brejk prilike, pa se iznervirao

14 : 17

Šta Novak misli o Evansu?

"On je jako talentovan igrač. Sjajan takmičar, uvijek vjeruje u sebe na terenu, a isto nije lako igrati ovdje protiv vaših Britanaca. Nismo dugo igrali, jednom smo samo igrali na šljaci, pobijedio me je... Znam da igra dosta slajs, to je super za travu i može da mijenja ritam. Nisam htio da ga dobijem na žrijebu, nezgodan je, ali je to dobar test za obojicu. Popravlja svoju formu i trenutno njegov kvalitet tenisa ne odgovara ATP renkingu. Znam da mnogo tenisera ne želi da igra s njim na travi. Radujem se izazovu", naglasio je Đoković uz osmijeh.