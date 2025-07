"Šta to Đoković radi što Federer i Nadal nikad nisu?" Amerikanci napisali najveću istinu, neka svi zapamte

Američki portal napisao je konačno ono što su svi mogli da vide godinama i šta to razlikuje Novaka Đokovića od Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Bilo je vrijeme da se ovo kaže...

Izvor: Printscreen/YouTube/Tennis/BasialD/Served with Andy Roddick

Novak Đoković je mentor i zvijezda vodilja mladim igračima, a onda oni pokušavaju da ga pobijede. Tako glasi naslov koji je napisao poznati američki portal "Atletik" aludirajući na sve one mlade igrače kojima je najbolji teniser svih vremena dao savjet, bio tu za njih i pomogao im da napreduju i da dođu do samog vrha.

"Nalazimo se na Vimbldonu gdje neki prave svoje prve korake, neki traže savjete, čak i seniori koji traže savjete eksperata imaju svoje priče. Sve te priče su o istom igraču", navodi se na početku teksta i jasno se aludira na Novaka Đokovića.

Podsjećaju da je Danil Medvedev trenirao sa Novakom u Monte Karlu prije mnogo godina i da ga je Srbin poslije toga povezao privatnim avionom na meč Dejvis kupa, da je Jakubu Menšiku jedan od mentora, da je mnogo pomogao Hamadu Međedoviću, kako je Aleksu Kovačeviću bio tu da pomogne. Onda navode i one koji su na samom vrhu i kojima je mnogo značio - Janiku Sineru i Arini Sabalenki. Bjeloruskinja je trenirala sa njim u Londonu i priznala da su joj mnogo pomogli njegovi savjeti.

Šta su radili Rodžer i Rafa?

Potom su napravili i poređenje sa dvojicom njegovih najvećih rivala i direktno napisali veliku istinu - o tome kako su se ponašali Rodžer Federer i Rafael Nadal.

"Federer je više želio da se druži sa kraljevskim porodicama, predsjednicima država, titanima mode, finansijskim ekspertima, medijima nego sa kolegama igračima. Nadal je bio druželjubiv i tu za sunarodnike iz Španije, a mnogo manje sa ostalima. Kasper Rud, koji obožava Rafu, igrao je golf sa njim i Nadal skoro da nije progovorio ni riječ sa njim tokom tih 18 rupa, jer je tražio način kako da ga pobijedi i u tome. Serena Vilijams nije prihvatala ulogu mentora okom karijere, osim što je pomogla Karolini Voznijacki kada je Rori Mekelroj (golfer) raskinuo vjeridbu u momentu kad su već poslali pozivnice za vjenčanje", stoji u tekstu.

Šta to Novak radi drugačije?

Vidi opis "Šta to Đoković radi što Federer i Nadal nikad nisu?" Amerikanci napisali najveću istinu, neka svi zapamte Srpski teniser Novak Đoković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 5 5 / 5

Onda su u tekstu došli do onoga što je i cijela poenta - šta to Novak Đoković radi drugačije. Zašto se ne ponaša kao Rodžer i Rafa, zašto hoće da pomogne ostalima iako još drži reket u ruci i može da im otkrije neku tajnu koju mogu da iskoriste protiv njega, što su već i činili...

"Đoković pomaže velikim nadama tenisa, posebno onima iz Srbije i centralne Evrope, onima iz manjih zemalja. Ali, njemu nije bitno iz koje zemlje je neko, čak ni ako njegova pomoć može da mu se obije o glavu. Menšik je trenirao sa njim kad je bio junior, pa ga je pobijedio u finalu turnira u Majamiju. Holgeru Runeu je pomogao dok je bio tinejdžer, pa ga je Danac dobio u finalu Mastersa u Parizu i to mu je jedina titula sa turnira iz serije 1000. Holgeru je rekao da ne rizikuje previše sa udarcima i poslušao ga je", piše u tekstu.

Zatim spominju i neke igrače kojima je pomogao još više i da je to možda bila greška, jer su ga pobijedili u nekim bitnim mečevima.

"Možda bi Novak mogao malo da se povuče kada pomaže mlađima, jer mogu da mu budu prijetnja, možda im otkrije neku tajnu. Eto, prošle jeseni je pomogao Saši Zverevu koji je proveo sate pričajući sa njim. A tek Janiku Sineru koji je i sam priznao da mu je Novak pomogao i kao igraču i kao osobi i da je proveo mnogo vremena trenirajući sa njim i da bi mu dao dug i detaljan odgovor na svako njegovo pitanje."

Šta je Novak o svemu tome rekao?

Vidi opis "Šta to Đoković radi što Federer i Nadal nikad nisu?" Amerikanci napisali najveću istinu, neka svi zapamte Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 16 16 / 16

Medvedevu je Novak pomogao još 2017. godine kada je zahvaljujući njegovim savjetima ušao u sam vrh, pa ga je Danil pobijedio u finalu US opena i to u meču u kom je Novak mogao da uzme kalendarski slem. Aleksandar Kovačević je 2005. godine imao samo šest godina i tada je prvi put upoznao Novaka. Njihove porodice ostale su u kontaktu, pa je kao junior bio sparing partner Novaku. Onda mu je Novak pomogao 2021. godine kada ga je zvao na trening oporavka da mu pokaže određene cake oko toga kako da to unapredi. Ne zaboravljaju u tekstu ni Hamada Međedovića kome je Đoković najviše pomogao. Trenirao je sa njim, nalazio mu trenere, sponzore, uradio je sve da ga "pogura".

"Nova generacija, bar oni koji su pitali, slušaju sve što Novak kaže. Upijaju to kao sunđer. I onda pokušavaju da pobijede čovjeka koji im je otkrio sve svoje tajne, ali Đoković ne bi htio da bude nikako drugačije", poručuju u tekstu. Na samom kraju dodaju jednu skorašnju Novakovu izjavu sa Rolan Garosa.

"Šta je vrijednost znanja i iskustva koje imaš ako ga ne preneseš nekome ko nadolazi?", poručio je Đoković u Parizu prije nekoliko nedjelja, a svi ti igrači koji su pitali za pomoć znaju odgovor na to pitanje...