POČINJE NOVA ERA CRVENE ZVEZDE - STIGAO BARAK BAHAR: Dobio "sto pitanja" o pojačanjima, Terzić obećao da dolaze!

"Znam Aleksandra Pešić, pogađao je protiv mene u Izraelu, pogodio je protiv mene i u Zvezdi. On je vrlo dobar igrač, ali neću pričati pojedinačno o imenima fudbalera", rekao je Barak Bahar.

"Ukoliko budem želeo nekog igrača, sa tim ću razgovorati sa Zvezdanom Terzićem i neću to iznositi u javnost", ostao je zakopčan novi šef struke.

"Znam očekivanja, znam kako izgleda liga. Video sam i juče kako moraju da se traže rešenja, to neće biti ništa novo za mene. Pričao sam sa Bogdanom Planićem, pričao sam i sa nekim ljudima iz Srbije. Oni su mi dali infromacije, znao sam gde dolazim", zaključio je novi trener Zvezde.

"Ideja se javila pre nego što smo igrali protiv Makabija iz Haife. Očekujemo u prelaznom roku da napravimo, to sam već pričao... Treba nam nova energija, nova svežina, nova krv. Naš skauting tim je već uradio mnogo na tom polju. U poslednja dva meseca i Barak Bahar je u toj strukturi. Jasno nam je kakve igrače želi i takve dovodimo. Bićemo brži, agresivniji i mlađi nego što smo bili. Pokazali smo da znamo da radimo ovaj posao i pravimo rezultate, ne treba nam savet. Biće rekonstrukcije tima", dodao je Zvezdan Terzić i odbio da pomene imena igrača sa kojima se pregovara, uz opasku da su blizu dvojica napadača.

"Rekao sam i u Izraelu, nećemo uzimati igrače Makabija iz Haife. Obećao sam to", kaže Bahar.

"Da ne verujem u ovaj tim, ne bih izlazio iz Izraela, tamo sam imao fantastične tri godine. Ovo je iskorak u mojoj karijeri, verujem u ovaj tim, znam da gospodin Terzić veruje mene i u ovaj tim. Prvo je u planu da se naporno radi. Rezultati su važni, naravno, ali bitan je i način na koji se do njih dolazi. Smatram da moj sistem rada može da donese uspehe i povezanost sa timom. Moj stručni štab i ja ćemo naporno raditi, a hrabrost i napad su odlike mojih timova", zaključio je trener Zvezde.

13 : 13

Prve reči Bahara!

"Jako sam uzbuđen što sam ovde i srećan što vas vidim. Naučiću za sledeći put da kažem 'Crvena zvezda'. Uradiću domaći. Sviđa mi se veličina kluba, navijači koji prave atmosferu, odnos prema legendama. Zvezdan Terzić i čelnici Zvezde su dva puta dolazili u Izrael po mene, video sam da me žele i da veruju u mene. Tako su me ubedili da budem ovde. Znali su sve o meni, kad sam i gde rođen, da sam igrao tenis kao dete. Rekao sam da ću doći ako mi organizuju teniski meč protiv Novaka Đokovića. Strpljenje i želja Zvezde su me 'kupili'. Klub je najbolji u Srbiji, veoma su mi važni rezultati u derbiju, ali i veliki rezultati u grupnoj fazi Lige šampiona. Očekujem dobre rezultate", rekao je novi trener crveno-belih.

Izvor: Arena Sport/Screenshot