ZVEZDO, HVALA TI! NIŠTA LJEPŠE NE POSTOJI: Osvojio "duplu krunu" i otišao sa Marakane

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević rastao se sa ekipom i klubom

Trener Crvene zvezde Miloš Milojević rastao se sa crveno-bijelima u noći proslave šampionske titule, remijem protiv Novog Pazara 2:2. "Mnogo emotivno je sve ovo. Hvala navijačima, hvala igračima i svima na čitavoj sezoni. Bilo bi ljepše da smo danas pobijedili, ali ostvarili smo zacrtane ciljeve i drago mi je zbog toga. Preponosan sam na sve što smo uradili, želim Zvezdi da tako nastavi i u sljedećoj sezoni. To je energija, to je zajedništvo i ono što Zvezda ima. Ništa ljepše od toga ne postoji", rekao je Milojević.



Pohvalio je Milojević ambijent i punu Marakanu. "Nadam se da će i sljedeće sezone biti ovako, puna Marakana, jer je totalno drugačije igrati u takvoj atmosferi. Sve ovo je za ponos, poslali smo lijepu sliku u svijet", podvukao je Milojević. Njegov nasljednik, novi trener crveno-bijelih Barak Bahar, bio je u loži stadiona "Rajko Mitić" sa generalnim direktorom novog-starog prvaka Srbije Zvezdanom Terzićem. Pogledajte kako je bilo u Zvezdinom domu na proslavi koja je trajala skoro do 23 časa: