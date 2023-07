Sergej Jakirović o preuzimanju klupe "zmajeva": Zainteresovan sam, to je vrh trenerskog posla

Trener Rijeke Sergej Jakirović potvrdio je da je zainteresovan za preuzimanje reprezentacije Bosne i Hercegovine umjesto dosadašnjeg selektora Faruka Hadžibegića.

Izvor: Alessandro Di Marco/ANSA

Bivši šef struke Zrinjskog Sergej Jakirović visoko kotira u javnosti kao kandidat za budućeg selektora "zmajeva".

"Drago mi je, zato što ljude i narod ne možete prevariti. Narod gleda šta radiš i sigurno da je to jedan kompliment, naročito u državi kao što je Bosna i Hercegovina. Pa dobro, ja sam prije tri godine bio na razgovoru u Savezu, tada je izabran gospodin Ivajlo Petev, koji je napravio dobar posao u Ligi nacija. Sada se opet zakomplikovalo i, naravno, da uvijek glavom plati selektor. Spominje se moje ime, vidio sam. Ja sam zainteresovan, naravno, ali imamo prepreku što ja imam ugovor s Rijekom na još dvije godine i potrebno je platiti odštetu. Trenutno sam u Rijeci, zadovoljan sam, ali naravno da je čast voditi reprezentaciju", izjavio je Jakirović za sarajevski "Dnevni avaz".

Prema njegovim riječima, velika je čast, uspon i uspjeh za jednog trenera voditi reprezentaciju.

"Kao i uvijek mislim da se nešto može napraviti, kao što sam u svim svojim klubovima to i pokazao. Dosta stvari se mora poklopiti, ali da me zanima, zanima. To je vrh trenerskog posla", dodao je strateg Rijeke.

BiH ima osiguran baraž za plasman na Evropsko prvenstvo preko Lige nacija, ali Jakirović smatra da je bitno okrenuti stranicu i napraviti plan i viziju kako doći do sklapanja ekipe od mladih i potentnih igrača koji mogu pratiti zahtjeve modernog fudbala.

"Naravno da tu treba malo vremena, svi ti momci igraju u dobrim klubovima i sigurno da ne bi tamo neko ulagao novac u njih da nemaju kvalitetu za taj rang fudbala. Pričamo hipotetički, ali mislim da u BiH i u dijaspori, pogotovo kada su u pitanju tri naroda, koja su multitalentovana za sport, može se napraviti dobra selekcija", naglasio je Jakirović.