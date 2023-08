PREMINUO BIVŠI FUDBALER PARTIZANA: O njegovom transferu iz Splita pričala cijela Jugoslavija

Nekadašnji defanzivac koji je igrao za Partizan i Hajduk preminuo je u 76. godini.

Izvor: mondo.ba

Nekadašnji defanzivac Zadra, Hajduka i Partizana Miroslav Bošković preminuo je u 76. godini, saopštio je splitski tim. Fudbaler svojevremeno poznat u Hrvatskoj i po nadimku Galeb bio je klupska legenda tima iz Splita i dugogodišnji neizostavni član posljednje linije "Majstora sa mora".

Bošković je u dresu Hajduka odigrao 405 utakmica u periodu od 1965. do 1973, a potom je dvije sezone proveo u Partizanu, prije nego što se preselio u francuski Anže. Tokom igračke karijere u Francuskoj radio je kao dopisnik "Slobodne Dalmacije". Svojevremeno je njegov transfer iz Splita u Beograd bio glavna tema jugoslovenskog fudbala.

"Da, to se desilo upravo pred prelazni rok u kojem sam ja obligaciono postao potpuno slobodan igrač, sa svim ustavnim pravima kao i svaki građanin ili radnik u Jugoslaviji. Hajduk je potegao propis FSJ, koji kaže da ako mi matični klub (po utvrđenom limitu za reprezentativca) ponudi propisani finansijski maksimum, tada ja nemam pravo ni razloga da napuštam klub. Međutim, kako sam ja već tada imao položeno ustavno pravo na Pravnom fakultetu u Splitu, znao sam da me ipak ne mogu zadržati. Uz sve to, imao sam i nesretan slučaj u porodici, tako da sam čvrsto odlučio da odem i isprobam pravosudni sistem Jugoslavije. A pošto je tada Jugoslavija bila ozbiljna zemlja, za razliku od današnjih feuda, Ustavni sud je naložio FSJ da predmetni član briše, ili da ga dovede u sklad sa Ustavom. Tokom tih šest mjeseci razvlačenja po sudovima trenirao sam u Partizanu, koji je tada vodio Velibor Vasović, da bih po završetku sudskog spora u moju korist i zvanično prešao u Partizan", izjavio je u jednom od intervjua Bošković.

Sa ekipom Hajduka iz Splita osvojio je Kup Jugoslavije 1967. godine, a u naredne četiri godine odigrao je šest mečeva za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije. Karijeru je završio u dresu Sinđelića iz Beograda, a posljednje dane života proveo je u Danilovgradu.